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Мирный трек не светит: стало известно о катастрофической ситуации на фронте

Иван Ступак считает, что Россия не согласится на мирные переговоры, пока будет иметь успехи на поле боя

сегодня, 14:20
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Клименко Елена

Российские войска осуществляют продвижение в Донецкой области, в частности в районе Константиновки. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил Иван Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Мирный трек не светит: стало известно о катастрофической ситуации на фронте

Наступление армии РФ. Фото: УНИАН

"К сожалению, мы имеем определенные трудности на фронте, в частности в направлении Константиновки. По данным DeepState, можно наблюдать активное продвижение россиян. В последнее время они достигли значительных результатов, в частности, могут быть близки к тому, чтобы перерезать дорогу, которая соединяет Покровск и Константиновку", — отметил Ступак.

Эксперт отметил, что у России сейчас есть два варианта: либо сосредоточиться на Константиновке, либо продолжить движение в направлении Покровска. Важно, по словам Ступака, такие достижения на поле боя усложняют перспективы для мирных переговоров.

"Россия может думать: зачем останавливаться? Когда есть возможность продолжать наступление, мирные переговоры становятся менее реальными. Пока враг способен продвигаться, к мирному процессу нам, к сожалению, еще далеко", – подытожил он.

Недавно военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска застряли под Покровском после определенного прорыва, не в состоянии подтянуть фланги и понеся значительные потери. В то же время эксперт Алексей Гетьман подчеркнул, что Россия пытается создать угрозу для Константиновки по двум направлениям – через Часов Яр с востока и Торецк с юга, но, по его словам, даже с такими достижениями россиянам будет трудно захватить город.

Как уже писали "Комментарии", российский правитель Владимир Путин разрабатывает для Украины мрачный сценарий, похожий на антиутопию. Его суть – создание образа "украинского нацизма", организация показательных "судебных процессов" над украинцами и массовые аресты, заявил историк Александер Корб, руководитель Мемориального центра Нюрнбергского процесса.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=c52iIAHQptg&ab_channel=RadioNV
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