Мирный трек не светит: стало известно о катастрофической ситуации на фронте

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Клименко Елена
Российские войска осуществляют продвижение в Донецкой области, в частности в районе Константиновки. Об этом в эфире "Radio NV" сообщил Иван Ступак, военный эксперт и бывший сотрудник Службы безопасности Украины.
Наступление армии РФ. Фото: УНИАН
Эксперт отметил, что у России сейчас есть два варианта: либо сосредоточиться на Константиновке, либо продолжить движение в направлении Покровска. Важно, по словам Ступака, такие достижения на поле боя усложняют перспективы для мирных переговоров.
Недавно военный эксперт Роман Свитан отметил, что российские войска застряли под Покровском после определенного прорыва, не в состоянии подтянуть фланги и понеся значительные потери. В то же время эксперт Алексей Гетьман подчеркнул, что Россия пытается создать угрозу для Константиновки по двум направлениям – через Часов Яр с востока и Торецк с юга, но, по его словам, даже с такими достижениями россиянам будет трудно захватить город.
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