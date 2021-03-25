"Красная" зона: в Минздраве объяснили, можно ли быть без маски на улице и в парках

В Украине откорректировали принятые ранее правила ношения масок в "красной" карантинной зоне. Соответствующую информацию сообщили в Министерстве здравоохранения.

На улицах в "красной" зоне разрешено ходить без маски. Фото из открытых источников

Отныне жители регионов, в которых установлен самый высокий уровень карантина, могут находиться на улице, а также на территории парков без защитных масок (медицинских или изготовленных собственноручно), а также респираторов.

Представители Минздрава немного изменили предыдущее постановление Кабмина, утвержденное 22 марта.

Из перечня территорий общего пользования, где требуется наличие защитной маски на лице, "вычеркнуто" парки (скверы, ботанические сады) и улицы (площади и т.п.). Для всех остальных мест, которые относятся к территориям общего пользования в соответствии с Законом Украины "О благоустройстве", требование относительно масок остается в силе.

Полный перечень территорий, где запрещается находиться без средств индивидуальной защиты органов дыхания, можно найти в материале на портале "Комментарии".

Следует отметить, что в Минздраве сделали дополнительное уточнение. Требование относительно ношения масок (респираторов) должно выполняться при невозможности соблюдать социальную дистанцию между людьми. Минимальным расстоянием определен 1 метр.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что в Украине в очередной раз обновились карантинные зоны. К "красным" регионам добавилось еще две области. Теперь жесткие карантинные ограничения установлены уже в 11 регионах страны, учитывая столицу.

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Кроме того, журналисты информировали о реальных причинах временной остановки в поставках индийского препарата от коронавируса CoviShield.

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