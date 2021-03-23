Где медицинская маска становится обязательной: правительство обновило требования к «красной» зоне

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Вечканова Елена
В Украине обновляется не только перечень "красной" зоны карантина, но и правила, которые действуют на этих территориях. Так, в постановлении Кабинета министров от 22 марта говорится о порядке использования медицинских масок в местах "общего пользования", пишет "Украинская правда".
Маски в "красной" зоне карантина стали обязательными. Фото из открытых источников
Документ утверждает, что украинцы, проживающие в областях "красной" зоны карантина, должны соблюдать определенные требования, в том числе и насчет индивидуальных средств защиты. Медицинские, а также изготовленные собственноручно маски и респираторы отныне превращаются в почти постоянный элемент гардероба, а не только служат "пропуском" в большинство общественных мест и супермаркетов.
Новое постановление Кабмина говорит о территориях "общего пользования". Подобное определение существует в Законе Украины "О благоустройстве".
Итак, к таким местам сейчас относят:
• парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;
• памятники культурного и исторического наследия;
• площади, площади, бульвары, проспекты;
• улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;
• пляже;
• кладбища и т.п.
На их территории жителям "красной" зоны карантина следует находиться в защитных масках.
Напомним, что 23 марта в Украине в очередной раз обновился список карантинных зон. Сейчас "желтый" уровень эпидемиологической опасности остался лишь на Херсонщине. Остальные области "окрашены" в "оранжевый" и "красный". Жесткие карантинные ограничения действуют сразу в девяти регионах, включая столицу. Полный список со свежим разделением найдется в нашем материале.
Также на портале можно прочитать, как эксперты в области права оценивают инициативу одного из "слуг народа", который предложил освобождать врачей, отказывающихся от прививки против коронавируса. Небольшой спойлер — законности в подобном заявлении юристы не находят.
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