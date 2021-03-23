Где медицинская маска становится обязательной: правительство обновило требования к «красной» зоне

В Украине обновляется не только перечень "красной" зоны карантина, но и правила, которые действуют на этих территориях. Так, в постановлении Кабинета министров от 22 марта говорится о порядке использования медицинских масок в местах "общего пользования", пишет "Украинская правда".

Маски в "красной" зоне карантина стали обязательными. Фото из открытых источников

Документ утверждает, что украинцы, проживающие в областях "красной" зоны карантина, должны соблюдать определенные требования, в том числе и насчет индивидуальных средств защиты. Медицинские, а также изготовленные собственноручно маски и респираторы отныне превращаются в почти постоянный элемент гардероба, а не только служат "пропуском" в большинство общественных мест и супермаркетов.

Новое постановление Кабмина говорит о территориях "общего пользования". Подобное определение существует в Законе Украины "О благоустройстве".

Итак, к таким местам сейчас относят:

• парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие), рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

• памятники культурного и исторического наследия;

• площади, площади, бульвары, проспекты;

• улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

• пляже;

• кладбища и т.п.

На их территории жителям "красной" зоны карантина следует находиться в защитных масках.



Напомним, что 23 марта в Украине в очередной раз обновился список карантинных зон. Сейчас "желтый" уровень эпидемиологической опасности остался лишь на Херсонщине. Остальные области "окрашены" в "оранжевый" и "красный". Жесткие карантинные ограничения действуют сразу в девяти регионах, включая столицу. Полный список со свежим разделением найдется в нашем материале.

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