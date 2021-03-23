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В Украине обновили зоны карантина: список всех областей

В "желтой" зоне карантина осталась только одна область

сегодня, 11:22
Автор:

Лиза Снисар

В Украине обновили зоны карантина и расширили "красную" зону, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне находятся Киев, и восемь регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава 23 марта. 

В Украине обновили зоны карантина: список всех областей

Карантин в Украине - фото из открытых источников

В "красную" зону карантина входят: Киев, Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В "оранжевой" зоне Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

В "желтой" зоне карантина осталась только Херсонская область.

Отметим, что в "красной" зоне запрещено: прием посетителей заведениями общественного питания и культуры; проведение массовых, спортивных и других мероприятий; прием посетителей в спортзалах, фитнес-клубах, бассейнах; деятельность непродовольственных рынков; посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов.

Отметим, что вчера центральная власть передала право на самостоятельное принятие решения местными властями по поводу ограничений на транспорт в "красных" зонах карантина.

Как ранее сообщали "Комментарии", Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Постановление применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы. В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин. Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.


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Источник: https://moz.gov.ua/uploads/5/29475-oznaky_23032021.pdf
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