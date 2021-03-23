Только с ПЦР-тестом: Кабмин ужесточил правила въезда в Украину

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Лиза Снисар
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге. Соответствующее решение было принято вчера, 22 марта, во время внеочередного заседания правительства.
Въезд в Украину во время пандемии - фото из открытых источников
По словам Степанова, данное постановление вступило в силу вчера. Оно применяется к гражданам Украины, которые въезжают в страну из-за границы.
В случае отсутствия ПЦР-теста или положительного результата — граждане обязаны пройти самоизоляцию или карантин. Министр добавил, что такие ограничения действуют по всем странам Европы. Украина не является исключением.
Отметим, что ранее Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.
Напомним, что власти Киева приняли решение усилить карантин в столице с 20 марта по 9 апреля включительно из-за ситуации с коронавирусом, так как в городе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. "Комментарии" разбирались, что будет работать, а что закроют полностью во время карантина в столице.
Также Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения.
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