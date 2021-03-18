В Киеве ужесточили карантин: что будет работать, а что закроют полностью

Власти Киева приняли решение усилить карантин в столице с 20 марта по 9 апреля включительно из-за ситуации с коронавирусом, так как в городе наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на брифинге 18 марта. Таким образом, жесткие ограничения в Киеве начнут действовать с 00:00 20 марта (в ночь с пятницы на субботу).

По словам мэра Киева, в столице за минувшие сутки было зафиксировано более 1000 инфицированных коронавирусом граждан. За 24 часа попали в больницы почти 200 человек. Более того, на сегодняшний день заполняемость коек в больницах города более 70%.

"Ситуация распространения вируса, без преувеличения, угрожающая", — заявил Кличко.

В связи с этим в Киеве вводятся жесткие ограничения. Рассказываем, что именно будет работать, а что закроют в столице с 20 марта.

Полностью будут закрыты на три недели:

1. Учреждения культуры (кино, театры, музеи, концертные залы)

2. ТРЦ (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов и магазинов по продаже товаров личной гигиены и бытовой химии)

3. Церкви и другие религиозные учреждения (если не обеспечена площадь 10 кв. м на одного человека)

Также запрещено проведение массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, культурных рекламных и других. Не разрешено также присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Что будет работать, но с ограничениями:

1. Заведения общественного питания будут работать исключительно "на вынос".

2. АЗС будут работать с соблюдения суровых карантинных норм и без функционирования кафе.

3. Парикмахерские и салоны красоты будут работать только по предварительной записи. Это же касается фитнес-клубов и спортивных залов (без групповых занятий).

Что будет работать, как и раньше:

1. Детские сады будут работать в обычном режиме. По крайней мере, пока что.

2. Школы тоже после весенних каникул вернутся к учебе. Но учебный процесс будет проходить дистанционно.

3. Все предприятия и организации бюджетной сферы будут работать, но должны перейти на дистанционную работу. Частный бизнес тоже должен максимально перейти на дистанционную работу (кроме предприятий "критической структуры").

4. Общественный транспорт будет работать в привычном режиме с соблюдением суровых норм перевозок и масочного режима, а заполняемость мест должна составлять 50%.

Как ранее сообщали "Комментарии", Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне, но для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты среди населения.