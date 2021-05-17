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Коронавирус или экономические последствия эпидемии: что больше тревожит украинцев

Более трети граждан Украины не обращались к врачам, болея ковидом

сегодня, 16:26
Автор:

Данило Матюха

По состоянию на первое полугодие 2021 года 47% опрошенных украинцев больше боится негативных экономических последствий, связанных с коронавирусной пандемией, чем самого вируса. Об этом говорится в исследовании социологической группы "Рейтинг".

Коронавирус или экономические последствия эпидемии: что больше тревожит украинцев

Вакцинация - фото из открытых источников

Также отмечается, что чуть более трети опрошенных (32%) больше беспокоится о болезни, чем за материальный ущерб. И только 15% украинцев заявили, что не боятся ничего из перечисленного. Социологи утверждают, что по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился вдвое.

Кроме этого с 2000 респондентов 69% ответили, что пока не переболели коронавирусом. 25% опрошенных подтвердили, что уже были заражены COVID-19. Из них 36% не обращались к врачам, имея явные симптомы болезни.

Работники социологической группы добавляют, что погрешность их исследований может составлять 2,2%

Напомним, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно стало известно, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.



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Источник: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/otnoshenie_ukraincev_k_vvedeniyu_rynka_zemli_23-27_aprelya_2021.html
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