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Кому достанутся бесплатные вакцины от Pfizer

Pfizer собирается бесплатно раздать свою вакцину некоторым странам

сегодня, 17:42
Автор:

Данило Матюха

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам 2 млрд доз вакцины от коронавируса бесплатно, а государствам с небольшим доходом по сниженной цене. Об этом сообщает Financial Post.

Кому достанутся бесплатные вакцины от Pfizer

Pfizer - фото из открытых источников

Отмечается, что поставка произойдет в течение следующих 18 месяцев. 1 миллиард вакцин из этого объема будет поставлен до конца 2021 года.

Председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, объяснил, что 2 миллиарда доз будут распределены бесплатно между бедными, а между государствами со средним и низким доходом — по сниженной цене.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", — сообщил предприниматель.

Напомним, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.

А уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидный сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнут функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.

Недавно мы сообщали, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дія", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.


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Источник: https://financialpost.com/pmn/business-pmn/pfizer-biontech-to-provide-1-bln-vaccines-to-poorer-nations-this-year
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