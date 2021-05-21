Кому достанутся бесплатные вакцины от Pfizer

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам 2 млрд доз вакцины от коронавируса бесплатно, а государствам с небольшим доходом по сниженной цене. Об этом сообщает Financial Post.

Pfizer - фото из открытых источников

Отмечается, что поставка произойдет в течение следующих 18 месяцев. 1 миллиард вакцин из этого объема будет поставлен до конца 2021 года.

Председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, объяснил, что 2 миллиарда доз будут распределены бесплатно между бедными, а между государствами со средним и низким доходом — по сниженной цене.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", — сообщил предприниматель.

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