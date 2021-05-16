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Когда в Украине вакцинируют работников образования: детали

Педагоги будут получать прививки вакциной Pfizer

сегодня, 16:30
Автор:

Данило Матюха

Правительство Украины планирует провести вакцинацию работников образовательной сферы после получения очередной партии вакцины Pfizer. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Когда в Украине вакцинируют работников образования: детали

Вакцинация - фото из открытых источников

Медики отмечают, что лекарства должны поступить уже к середине мая. На 24 мая запланирована транспортировка вакцины по всем областям Украины. В этот же день в министерстве и планируют начать вакцинацию педагогов.

Также в Минздраве дали рекомендации касательно записи на вакцинацию для педагогических работников. Для этого они должны обратиться к руководителям своих образовательных учреждений, которые сформируют списки всех желающих и направят их органам местного самоуправления. Последние же должны будут передать информацию в КГГА для точного распределения вакцины по регионам.

Напомним, что украинцев, которые записались в очередь на вакцинацию через приложение "Дия", будут вакцинировать каждую неделю по выходным дням.

Также уже с 1 июля 2021 года в Украине могут запустить в действие ковидний сертификат. Его планируют ввести сразу после того, как  аналогичные процессы начнуть функционировать в странах Европейского Союза. Подробнее о документе и его преимуществах читайте в нашем материале.

Недавно стало известно, что Всемирный банк выдаст Украине специальный кредит на 90 миллионов долларов для борьбы с коронавирусной болезнью. Куда именно направят эти деньги, узнавайте по ссылке.

Также стали известны данные Киевского института социологии об отношении украинцев к вакцинации. О том, сколько процентов граждан готовы делать прививки и какое количество людей не доверяет ни одной вакцине, вы можете узнать в нашей статье.


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Источник: https://mon.gov.ua/ua/news/sformovano-algoritm-zapisu-osvityan-na-vakcinaciyu-vid-covid-19-mon
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