logo
Русский Українська

BTC/USD

40992.18

ETH/USD

2748.27

LTC/USD

206.74

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Когда ЕС введет паспорта вакцинации: точная дата
commentss НОВОСТИ Все новости

Когда ЕС введет паспорта вакцинации: точная дата

Новый документ войдет в оборот уже летом этого года

сегодня, 13:07
Автор:

Данило Матюха

Когда ЕС введет паспорта вакцинации: точная дата

Паспорта вакцинации - фото из открытых источников

В странах Евросоюза с 1 июля введут сертификаты вакцинации. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Свидетельства о вакцинации против COVID-19 будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что введение сертификатов вакцинации в Европе является "важным шагом для того, чтобы возобновить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Сертификаты вакцинации ЕС также будут учитывать прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе. Отметим, что ранее в Европарламенте хотели ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Напомним, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, нашего государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания. 

Добавим, недавно "Комментарии" сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какое количество наших соотечественников выступает против вакцинации от COVID-19.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/ru/koronavirus-vakcina-biontech-pfizer-jeffektivna-protiv-indijskogo-varianta/a-57603198
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ