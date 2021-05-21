Когда ЕС введет паспорта вакцинации: точная дата

Паспорта вакцинации - фото из открытых источников

В странах Евросоюза с 1 июля введут сертификаты вакцинации. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Свидетельства о вакцинации против COVID-19 будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажной форме.



Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что введение сертификатов вакцинации в Европе является "важным шагом для того, чтобы возобновить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно".

Сертификаты вакцинации ЕС также будут учитывать прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе. Отметим, что ранее в Европарламенте хотели ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Напомним, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, нашего государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания.

Добавим, недавно "Комментарии" сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какое количество наших соотечественников выступает против вакцинации от COVID-19.

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