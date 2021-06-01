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Какие европейские страны начали выдавать сертификаты вакцинации

Запуск сертификата ускорит открытие границ

сегодня, 16:30
Автор:

Данило Матюха

Сегодня, 1 июня, семь стран Европейского Союза начали выдачу цифровых сертификатов вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Какие европейские страны начали выдавать сертификаты вакцинации

Паспорта вакцинации - фото из открытых источников

В частности, отныне сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польши, Хорватии и Чехии.

Европейские политики отмечают, что документ позволит свободно перемещаться по территории союзных стран.

Отметим, что запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и восстановить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования. Впоследствии планируется расширить список стран европейского содружества, которые будут выдавать ковидные сертификаты.

Напомним, что по словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, наше государство является участником двух рабочих групп по внедрению COVID-сертификатов — от ВОЗ и от Евросоюза. Украинская власть будет готова внедрить документы уже с 1 июля 2021 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Минздраве ожидают новую волну COVID-19 в период осени-зимы, поскольку именно в это время начинается сезон гриппа. Однако главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает, что новая коронавирусная волна может возникнуть и раньше, в случае активного распространения новых штаммов заболевания. 

Добавим, недавно "Комментарии" сообщали, почему, по мнению израильского врача, Украине следует готовиться к новой волне коронавирусной болезни.

Также на портале вы можете узнать, какое количество наших соотечественников выступает против вакцинации от COVID-19.


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Источник: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2721
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