К чему приведет расширение БРИКС: опасно ли это для Украины и ее союзников

Пять новых стран (Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ) официально с 1 января стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС. Они примкнули к Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африке. Соответствующее решение было принято на летнем саммите БРИКС. Правда, тогда примкнуть к данному объединению собиралась еще и Аргентина. Но после смены власти, произошедшей осенью, новый президент Хавьер Милей отказался от идеи предшественников сделать Аргентину частью БРИКС. О чем говорит расширение данной организации? К чему может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

БРИКС. Фото из открытых источников

БРИКС не принимает каких-то серьезных решений

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким мнением:

"Расширение БРИКС ни к чему не приведет. Потому страны, которые входят в данную организацию, ничего не объединяет. Они находятся на разных континентах, имеют разные интересы. Единственная связующая нить — попытка противопоставить себя условному коллективному Западу. Но учитывая разность интересов стран, входящих в БРИКС, вряд ли они смогут составить достойную конкуренцию той же "Большой семерке" (неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США)".

Более того, продолжает эксперт, некоторые члены БРИКС имеют довольно проблемные отношения между собой. К примеру, Индия и Китай.

"Да, в определенной мере и Индия, и Китай противопоставляют себя Западу. Но они точно не дружеские державы по отношению друг к другу. И у Индии куда больше опасений касательно гегемонских, имперских амбиций Китая, чем касательно тех или иных планов и действий Запада", – поясняет Борис Кушнирук.

Более того, акцентирует он, БРИКС не принимает каких-то серьезных решений – ни с точки зрения экономических решений, ни с точки зрения тех или иных подходов в противодействии Западу.

"При этом объективно на фоне того, что мир меняется, увеличивается и субъектность ряда стран, а вот влияние коллективного Запада уменьшается", – констатирует эксперт.

Украине важно вырабатывать в отношении БРИКС свою политику

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что ситуация с расширением БРИКС опасна для Украины и ее союзников.

"Ведь это может стать протоядром по формированию блока стран, включая государства, Глобального Юга – в противовес Западу и его союзникам. Включая нас. А учитывая, что в этом протоядре есть РФ, ситуация усугубляется. И такие процессы логично вызывают беспокойство. Ведь в каких-то моментах БРИКС может занимать не просто антизападную, но и пророссийскую позицию. Нам нужно активно эти риски изучать", – отмечает эксперт.

По его мнению, в этом ракурсе можно только приветствовать недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на инаугурацию ее нового руководителя Хавьера Милея. Который еще баллотируясь в президенты, предупреждал, что при нем на этом посту Аргентина не станет частью БРИКС, как хотел его оппонент – теперь уже бывший глава государства.

"Но, возможно, окончательно утвердился Милей в этом решении после переговоров с Зеленским, – не исключает Алексей Кущ. – Такое решение новой аргентинской власти стало болезненным щелчком по амбициям и России, и Китая касательно расширения БРИКС. И если Китай отреагировал на это сдержанно, то в РФ отказ Аргентины от вступления в БРИКС комментировали довольно эмоционально".

Эксперт уверен – Украине важно вырабатывать в отношении БРИКС свою политику. Ведь там, поясняет он, есть страны, с которыми нам нужно сотрудничать. Те же Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия.

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