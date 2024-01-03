К чему приведет расширение БРИКС: опасно ли это для Украины и ее союзников

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Кравцев Сергей
Пять новых стран (Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ) официально с 1 января стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС. Они примкнули к Бразилии, России, Индии, КНР и Южной Африке. Соответствующее решение было принято на летнем саммите БРИКС. Правда, тогда примкнуть к данному объединению собиралась еще и Аргентина. Но после смены власти, произошедшей осенью, новый президент Хавьер Милей отказался от идеи предшественников сделать Аргентину частью БРИКС. О чем говорит расширение данной организации? К чему может привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
БРИКС. Фото из открытых источников
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук поделился таким мнением:
Более того, продолжает эксперт, некоторые члены БРИКС имеют довольно проблемные отношения между собой. К примеру, Индия и Китай.
Более того, акцентирует он, БРИКС не принимает каких-то серьезных решений – ни с точки зрения экономических решений, ни с точки зрения тех или иных подходов в противодействии Западу.
Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ считает, что ситуация с расширением БРИКС опасна для Украины и ее союзников.
По его мнению, в этом ракурсе можно только приветствовать недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Аргентину на инаугурацию ее нового руководителя Хавьера Милея. Который еще баллотируясь в президенты, предупреждал, что при нем на этом посту Аргентина не станет частью БРИКС, как хотел его оппонент – теперь уже бывший глава государства.
Эксперт уверен – Украине важно вырабатывать в отношении БРИКС свою политику. Ведь там, поясняет он, есть страны, с которыми нам нужно сотрудничать. Те же Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бразилия.
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