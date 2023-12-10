Чего ожидать от визита Зеленского в Аргентину: какие выгоды может получить Украина

В Аргентину, где к власти пришел новый – прозападный – президент Хавьер Милей, на его инаугурацию отправился украинский лидер Владимир Зеленский. Ранее Хавьер Милей предложил провести в его стране мирный саммит по Украине. Какие ожидания от этой поездки Зеленского? Может ли Аргентина сыграть заметную роль в ракурсе российско-украинской войны и в целом противостояния демократического и авторитарного мира? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Украина - Аргентина. Фото: из открытых источников

Аргентина в наши дни – слабый союзник

Руководитель Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко поделился таким комментарием:

"От того, поддержит или не поддержит Хавьер Милей Украину, практически ничего не зависит. Аргентина терпит не наилучшие времена (кризис экономики, инфляция, безработица, растущий государственный долг). Перонисты (аргентинская политическая идеология, связанная с политикой президента Хуана Перрона; в Аргентине перонизм рассматривался правящими кругами как альтернатива неолиберализму – прим. ред.) у власти довели страну до тяжелой ситуации. Вряд ли либертарианец Милей, поклонник покойного президента Менема, проводившего в начале 90-х реформы под диктовку МВФ и в результате доведший страну до дефолта, сможет исправить ситуацию".

Говорить о чрезвычайной харизме или авторитете Милея в мире тем более рано, подчеркивает эксперт.

То есть, констатирует он, Аргентина в наши дни – слабый союзник.

"Максимум, что Зеленский может добиться от Аргентины – еще один голос в ООН при рассмотрении очередной резолюции с осуждением российской агрессии. То есть, коэффициент полезного действия от поездки Зеленского на инаугурацию Милея близок к нулю", – считает Константин Бондаренко.

Чили + Аргентина – это будет уже серьезный противовес позиции президента Бразилии

Эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ напоминает, что Аргентина является частью "Большой двадцатки", имеет третью по величине экономику Южной (Латинской) Америки. Но, увы, до недавнего времени представляла собой глобальный кластер, где сильна была российская пропаганда. И Украине не удавалось ее минимизировать.

"В результате на саммитах латиноамериканских стран тема российско-украинской войны если и звучала, то размыто. А формулировки в поддержку Украины были весьма обтекаемые, более беззубые, чем со стороны того же Запада. По сути, в Южной Америке у нас был лишь один серьезный адвокат – чилийский президент Габриэль Борич. Он выступал против российских неоимпериализма, неоколониализма, активно поддерживал Украины. И чуть ли не заставлял лидеров других латиноамериканских стран подписывать итоговые декларации в более-менее проукраинском ключе", – отмечает Алексей Кущ.

По его словам, в Аргентине, к сожалению, для нас, киршнеристы (представители правящего до недавних пор клана Киршнер) занимали пророссийскую позицию, что отражалось на политике этой страны.

"Победивший на последних выборах Хавьер Милей изначально выступал за поддержку Украины. И логично, что Владимир Зеленский отправился на его инаугурацию. Почувствовав, что именно на аргентинском направлении возможен прорыв в создании фронта поддержки нашей страны со стороны латиноамериканских стран, – поясняет эксперт. – Чили + Аргентина – это будет уже серьезный противовес позиции президента Бразилии, периодически делающего неоднозначные заявления в адрес Украины".

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