В блок с Россией официально вступили еще пять новых стран: детали

Пять новых стран официально вступили и стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут Al Arabiya и Africanews.

БРИКС. Фото: из открытых источников

Отмечается, что Саудовская Аравия официально начала свое членство в блоке БРИКС.

В августе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что Королевство изучит детали до предложенной даты присоединения 1 января и примет "соответствующее решение". Принц Фейсал бин Фрахан заявил, что БРИКС является "выгодным и важным каналом" для укрепления экономического сотрудничества.

Издание пишет, что также к БРИКС присоединились Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ.

"Рост БРИКС может означать изменение геополитического ландшафта, хотя аналитики по-прежнему не уверены в том, будет ли это расширение помощью или препятствием для членов БРИКС", — говорится в материале.

Некоторые эксперты говорят, что разногласия внутри группы могут ослабить процесс принятия решений и силу БРИКС в целом. Однако члены БРИКС надеются, что расширение приведет к "большему представительству развивающихся экономик и даст шанс отойти от зависимости от доллара США".

Это межгосударственное объединение, союз десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.

Ожидалось, что к объединению может присоединиться также Аргентина, но страна официально отказалась от вступления в БРИКС.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

На август 2023 года 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, около 20 из них официально обратились с просьбой о приеме.

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