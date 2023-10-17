К чему может привести визит Путина в КНР – как Пекин может поддержать РФ в войне

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику (КНР), где примет участие в форуме "Один пояс – один путь". Ранее Путин рассыпался в похвалах китайскому лидеру Си Цзиньпину, а также заявил, что США якобы пытаются втянуть Европу в противостояние с Китаем. Между тем, в РФ официально признали, что получают от КНР беспилотники. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", к чему может привести встреча Путина и Си, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Путин будет пытаться выторговать хоть какую-то подачку от Китая

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что Пекин точно не будет давить на Москву, чтобы та вышла из войны против Украины. Более того, он может через Северную Корею, уже помогающей РФ боеприпасами, поставлять россиянам некие технологии, необходимые для изготовления оружия.

"Следует понимать, что визит Путина в КНР – это не двухсторонняя встречи с Си Цзиньпином на высоком уровне. По большому счету, форум – это "большая китайская свадьба", где Путин будет лишь одним из толпы гостей. Причем гостем не самым любимыми. Ведь РФ фактически предает Китай, продавая дешевую нефть Индии, которая является серьезным противовесом КНР в регионе, пытаясь давить на китайскую экономику, – поясняет эксперт. – Понятно, что между Москвой и Пекином существуют рефлексии в стиле помощи "старых коммунистических друзей". И Си может тут как-то подморгнуть Путину. Но помощь РФ от КНР будет не большей, чем ранее. Более того она – не означает прекращения китайской помощи Украине (которая, как и РФ, покупает дроны из КНР), сворачивания торговых отношений с Западом".

По словам Николая Давидюка, фактически Китай пытается дружить со всеми. И использовать эту дружбу в своих интересах. Видя ту же РФ – коммунистической (потому во время мартовского визита Си он, кроме встреч с руководством страны, встречался и с лидерами Компартии, а не провластной "Единой России") державой. Не клептократично-путинской, идеологически более понятной Китаю, акцентирует эксперт.

"Более того – китайцы прекрасно помнят историю, как их обкрадывала Россия. И сейчас пытаются вернуть свое, – считает он. – Выдаивают российские ресурсы, возвращают свои территории. В итоге "собиратель земель" Путин вынужден идти на уступки. Так большой амурский остров, еще недавно российский, вернулся в китайские объятия. И процесс сдачи Китаю территорий РФ будет продолжаться. Причем никто не знает, сколь далеко простираются китайские аппетиты".

Ну, а Путин ситуативно будет пытаться выторговать хоть какую-то подачку с большого китайского стола, прогнозирует Николай Давидюк. Свою экономику российский диктатор уничтожил. И побирается по миру, распродавая те или иные советские военные технологии.

"Тому же Си он может предложить некие старые советские технологии изготовления оружия (высокоточного, ракетного, танкового), – предполагает эксперт. – Но такие разработки вряд ли будут интересны модернизированному Китаю".

Китай не может допустить, чтобы РФ проиграла в войне

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук рассуждает так:

"взять Киев за три дня". А получилась затяжная война. Не особо устраивающая Китай". "Очевидно, что у Путина есть желание заручиться поддержкой Китая. Тот, в свою очередь, не заинтересован в поражении РФ. Но и подставляться под риск санкций, разрыв отношений с Западом, он также не станет. Особенно из-за Путина, который явно наообещал Си, когда в начале февраля 2022-го посещал Пекин

Так что, продолжает эксперт, власти КНР будут делать вид, что находятся над схваткой. Но при этом подпитывать Россию, чтобы та не проиграла в войне против Украины и оказывающего нам помощь Запада.

"И я не сомневаюсь, что помощь, которую России начала оказывать Северная Корея (КНДР), стала возможной лишь с одобрения Китая (от которого КНДР очень зависит). Понятно, что Китай рассматривает украино-российскую войну как войну против Запада. Именно поэтому не хочет поражения РФ. Как и по причине опасений, что в случае сокрушительного поражения та может вступить в период неконтролируемого распада. Чего, кстати, опасается и Запад, – отмечает Борис Кушнирук. – Поражение России не вписывается и в имперских амбиции Китая по захвату Тайваня. Ведь тогда у него не будет такого "заднего двора", на который можно опираться, ведя борьбу с Западным блоком (а тот однозначно вступиться за Тайвань)".

Так что, констатирует эксперт, КНР будет помогать РФ не проиграть. А потому прозвучат традиционные призывы к прекращению боевых действий, к переговорам здесь и сейчас — без вывода российских войск с украинских территорий.

"Ну, а путинский визит продемонстрирует очевидные вещи. Что РФ тут слуга, а КНР – сюзерен. Что это не равные отношения. Россия с начала вторжения в Украину настолько продемонстрировала свою слабость и неадекватность, что теперь мало чем интересна Китаю. Энергоносители по дешевке он и так у нее покупает. Причем, в объемах, которые не "привязывают" его к РФ, не делают слишком зависимым от нее. Своей продукцией Китай и так завалил российский рынок, отрезанный от Запада", – поясняет Борис Кушнирук.

При этом, акцентирует он, сам факт встречи с человеком, который находится в международном розыске – контраверсийная история для Си Цзиньпина. Впрочем, этот не помешало ему в марте, практически сразу после выдачи Международным уголовным судом ордера на арест Путина, посетить в Москву. Как не помешало и пригласить сейчас Путина в Пекин.

"Интересно будет посмотреть, какой прием в итоге окажут Путину. В азийской культуре символизм имеет большое значение. Где кого посадили, кто и когда с кем встретился. Такие, казалось бы, незначительные вещи, на самом деле могут иметь глубокий смысл. И демонстрировать истинное отношение китайского руководства – к российскому. Но, – подчеркивает эксперт, – я не ожидаю каких-то прорывов в российско-китайских отношениях. Путин создал для Си неопределенность с тем, что делать дальше. Как вести себя по отношению к Тайваню. А тут еще и экономическая ситуация в КНР ухудшилась. И Запад явно озлоблен тем, что творят в последнее время авторитарные режимы. Так что явно поддерживать такого олуха как Путин – точно не вариант для Си".

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