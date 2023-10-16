logo

BTC/USD

27724.67

ETH/USD

1582.80

LTC/USD

62.81

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только Иран: в России впервые публично назвали страну, которая поставляет Москве БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Иран: в России впервые публично назвали страну, которая поставляет Москве БПЛА

В российском правительстве заявили, что получают беспилотники из Китая

сегодня, 14:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Практически все импортные беспилотники, которыми на сегодняшний день имеет Россия, были поставлены из Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главы минфина РФ Антон Силуанов.

Не только Иран: в России впервые публично назвали страну, которая поставляет Москве БПЛА

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.


"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", — отметил министр.

По его словам, сейчас Россия делает большой акцент на запуск собственного производства беспилотников. Именно поэтому правительство дает старт новому нацпроекту по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России, подчеркнул Силуанов.

Читайте также на портале "Комментарии" – появились подробности грядущего путинского визита в Китайскую Народную Республику (КНР), намеченного на октябрь. Известно, что сопровождать его будут руководители "Газпрома" и "Роснефти" – Алексей Миллер и Игорь Сечин. Какие ожидания от визита Путина к Си Цзиньпину? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — министр иностранных дел Китая Ван И приехал с визитом в Москву, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. В ходе переговоров Ван И подчеркнул, что взгляды Китая и России совпадают в урегулировании войны в Украине и отличаются от позиции США. Об этом сообщает The Guardian.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/with-eye-us-turkey-no-rush-back-swedens-nato-bid-sources-2023-10-16/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!