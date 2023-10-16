Не только Иран: в России впервые публично назвали страну, которая поставляет Москве БПЛА

Практически все импортные беспилотники, которыми на сегодняшний день имеет Россия, были поставлены из Китая. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главы минфина РФ Антон Силуанов.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, Силуанов фактически впервые за время широкомасштабного вторжения российских войск в Украину на публичном уровне открыл информацию об источнике поставок в Россию беспилотных летательных аппаратов.

"Сегодня беспилотники в основном все из Китайской народной Республики. Благодарны нашим партнерам. Но надо развивать собственную ресурсную базу и деньги необходимые выделены", — отметил министр.

По его словам, сейчас Россия делает большой акцент на запуск собственного производства беспилотников. Именно поэтому правительство дает старт новому нацпроекту по развитию собственной беспилотной базы. Задача такая, чтобы 41% всех беспилотников к 2025 году были с маркой "Сделано в России, подчеркнул Силуанов.

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