Итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина: какую позицию занял Китай

Переговоры лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным остаются в центре внимания мировой прессы. Даже разговор тет-а-тет дал определенную пищу для размышлений. Пока остаются непонятными перспективы снабжения Китаем россиян военной техникой. Но напряженность растет, о чём говорят соответствующие сигналы из США, а также неожиданный визит в Украину премьер-министра Японии. Издание "Комментарии" продолжает анализировать китайско-российские переговоры вместе с экспертами.

Российский диктатор Путин и лидер Китая Си. Фото из открытых источнико

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

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"Главный сигнал, что Китай и Си Цзиньпин, вновь переизбранный впервые в истории в третий раз главной КНР, не признают Путина международным преступником. Это был определенной ответ на выдачу соответствующего ордера Международного уголовного суда. И это вписывается в китайскую логику непризнания односторонних санкций".

Судя по тому, продолжает эксперт, что неожиданно в Киев сегодня прибыл премьер-министр Японии (не запланировано, впервые с начала широкомасштабной российской агрессии), влияние встречи в Москве ощущается всеми.

"Япония понимает, что усиления Китая за счет России будет увеличивать риски дестабилизации в регионе. Между Японией и Китаем есть территориальные споры. Как и между Россией и Японией. Тем важнее для последней, чтобы по итогам войны Украина полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет, – акцентирует Максим Яли. – Китай с этой же точки зрения, имея массу территориальных споров с приграничными государствами (а не только вопрос Тайваня), заинтересован в том, чтобы РФ по итогам войны приросла территории. Спорными, по логике Кремля".

Так что, констатирует политолог, визит премьера Японии говорит о том, что есть серьезные опасения – что по итогам визита Си в Москву, взаимоотношения между КНР и РФ усилятся. Возможно, не только в экономической, но и в военной сферах.

"Учитывая, что пока нет подписанных документов, что переговоры за закрытыми дверями длились 4,5 часа, понятно, что повестка – весьма большая. И есть вероятность заключения серьезных договоров", – считает эксперт.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик обращает внимание, что подготовка таких визитов, как того же японского премьера, достаточно длительная. Особенно это касается Японии, для которой важны протокол, дипломатические традиции.

"Потому не думаю, что в данном случае мы видим некие демонстративные действия, направленные на то, чтобы позлить оппонентов (Россию или Китай). Речь идет о планомерной работе Японии по поддержке Украины, о синхронизации позиций, о японских инвестициях в восстановление нашей страны, о взаимодействии на международной арене", – поясняет эксперт.

По его словам. Япония входит в режим повышенной конкуренции и оппонирования РФ в Тихом океане. Российский МИД уже заявил о прекращении мирных переговоров по Курилам. Российские дипломаты неоднократно заявляли, что Япония проводит агрессивную, недружественную политику в отношении РФ, не только присоединяясь к санкциям, но и якобы поставляя в Украину товары двойного назначения, в том числе военного.

"В общем, отношения между Токио и Москвой существенно испортились на фоне российско-украинской войны. И продолжают ухудшаться, – отмечает Виталий Кулик. – Япония не чувствует себя в безопасности. Она вынуждена быстро модернизировать собственные вооруженные силы и вкладывать деньги в оборону. А это – фактически пересмотр политики демилитаризации Японии по результатам Второй мировой войны. Что дается ей нелегко. Соседи Японии, как и партнеры за океаном, смотрят на это с опаской. Но Япония быстрыми темпами, имея достаточно амбициозные планы, наращивает военную мощь. В том числе, делая ставку на высокоточное оружие, новые технологии. Что может быть интересно и Украине".

Что касается переговоров Китая и РФ, то всё выглядит как визит патрона к своему клиенту, считает эксперт.

"Россия фактически, особенно после внесения ордера Международным уголовным судом на арест Путина, превращается не просто в страну-изгоя, но в руконеподаваемый политический режим. Си Цзиньпин, в свою очередь, этим пользуется. Потому что становится чуть ли не единственным мощным мировым лидером, с которым у Путина есть выстроенный личный контакт. Тут можно упомянуть еще турецкого президента Эрдогана, который не перебирает, с кем ручкаться. Но из стран, которые имеют выход в глобальную повестку, Китай – единственный такой. Даже премьер Индии трижды подумает теперь, прежде, чем подавать руку Путину", – подчеркивает Виталий Кулик.

КНР, продолжает он, пользуется ситуацией. А у Москвы нет иного выхода, кроме как соглашаться на все "хотелки" Пекина, идти в фарватере его внешнеполитических инициатив. Выслушивать пространные рассказы о тысячелетнем опыте примирения и миротворчества со стороны Китайской империи. Принимать на себя некие обязательства в части глобальной повестки. Не генерировать самостоятельно эту повестку, а принимать китайскую, акцентирует эксперт.

"Это и есть патрон-клиентские отношения, – поясняет он. – Россия всё больше зависима от китайских поставок, от его рынка, куда реализует свои нефть и газ, от технологий, которые предоставляет КНР. Россия выпрашивает вооружение или хотя бы товары двойного назначения, которые можно использовать в своих ракетных технологиях (те же чипы). Китай на это смотрит с опаской, потому что чутко реагирует на любые санкционные действий со стороны Запада".

Неслучайно отказ от санкций как инструмента внешней политики просматривается как в глобальной инициативе безопасности от Китая, так и в его "мирном плане" для Украины. Санкции бьют по китайской экономике, потому там против них выступают. Но в основном соблюдают, считает Виталий Кулик.

"КНР играет на третьих рынках, пытается обходить ограничения при помощи других стран, использовать "серый импорт". У Пекина есть богатый опыт работы по обходу санкций, опробованный на Северной Корее и Иране. Все эти годы именно Китай фактически удерживал внешнеэкономические связи Северной Кореи за свой счет. Что-то похожее сейчас происходит и с РФ. Китай замыкает на себя ее внешнеэкономический связи. Становится главным партнером. Но при этом подсаживает на иглу зависимости путинский режим. Навязывает свою повестку. Не предлагая взамен ничего кроме слов о стратегической дружбе. А это, – отмечает эксперт, – не союзнические отношения. Никаких договоров о совместной обороне, никаких взаимных обязательств в вопросах безопасности. Ничего подобно брать на себя КНР не собирается. Хотя РФ очень хочет этого. Очень хочет военно-политический блок, состоящий из России, Китая и Ирана, например. Но этого не будет. Потому что у РФ и КНР есть конкурирующие отношения. Кроме того, Китай видит мир как китаецентричный или, в лучшем случае, двухполюсный. И Россия там никакой не полюс, а зависимый субъект. Даже не субъект, а объект приложения интересов Китая".

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