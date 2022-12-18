Итоги недели: какие самые важные события произошли – их последствия

Специально для издания "Комментарии" эксперты подвели итоги уходящей недели (12-18 декабря) для Украины, сделав акценты на наиболее значимых, по их мнению, событиях и их возможных последствиях.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Мы увидели, что украинские лидеры являются ньюзмейкерами и реалистично оценивают угрозы

Политтехнолог Петр Охотин считает наиболее ярким событием уходящей недели публикацию в Economist, где военное и политическое руководство Украины очень четко донесло ситуацию на фронте и необходимость вооруженной помощи нашей стране.

"Мы увидели, что украинские лидеры являются ньюзмейкерами и реалистично оценивают угрозы. Фактически продолжается перерождение образа Украины в глазах западных элит. Мы стали теми, к кому прислушиваются", – подчеркивает эксперт.

Еще одним важным событием он считает новый пакет санкций против России.

"Железный занавес опускается. И по ее другую от нас сторону, в стране-агрессоре, остаётся общество консервативное в худшем смысле этого слова – с отсутствием прав человека, автократией и извечным поиском врага. Эта угроза стимулирует Запад больше помогать Украине", – уверен Петр Охотин.

Россияне продолжили тепловой и энергетический геноцид

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук рассуждает так:

Когда происходят подобные разрушения, такие целенаправленные удары, все начинают обращать внимание на то, как работает украинская энергосистема. Понятно, что, если бы мы лет 15-20 назад провели системную энергетическую реформу, реформу коммунального хозяйства, имели бы больше возможностей купировать подобные проблемы в децентрализованном порядке. Сегодня же мы видим режим экстренного реагирования". "Одной из главных вех недели остался тепловой и энергетический геноцид со стороны россиян – и всё, что с этим связано

Ремонтные бригады, по мнению экономиста, справляются, как могут. Совершая истинные подвиги, учитывая обстрелы и дефицит необходимых комплектующих.

"Этот настоящий тепловой, энергетический фронт, который открылся внутри страны. И воюют здесь не солдаты и офицеры, а ремонтные бригады. Слава и почет им! Как мы знаем фамилии украинских военных героев, так важно знать фамилии наиболее отличившихся на этом – энергетически-тепловом фронте. Важна персонификация и этого подвига", – уверен Ярослав Романчук.

Среди позитивов он называет также принятое Верховной Радой решение, которое освобождает предпринимателей от лицензирования хранение горючего для генераторов (теперь бизнес может хранить до двух тысяч литров бензина или другого топлива). Учитывая ситуацию с обстрелами наших объектов энергетики, постоянным отключением электроэнергии, предприниматели получили возможность иметь определенный запас прочности.

"Правда, непонятно, зачем это всё надо проводить на законодательном уровне – сколько хочу, столько храню! Попытка зарегулировать до каждой запятой рынок топливо не убила "черный рынок". А в течение войны любые ограничения надо было упразднять изначально, а не заниматься постоянным ручным регулированием, – считает эксперт. – Что огорчает уже давно – и уходящая неделя, увы, не стала исключением – власть никак не решится отменить блокировку НДС-накладных. Идет борьба идеологий Гетманцева и Ко (председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, известный своими инициативами, направленными на максимальное зарегулирование и обложение налогами представителей бизнес-сферы – прим. ред.) с бизнес-сообществом, с экономистами и учеными, которые доказывают, что при принятии решений необходимо руководствоваться не только "благими намерениями" отдельных фискалов, но принимать во внимание массу других факторов".

Ярослав Романчук рассказал, что недавно появился доклад объемом более 400 страниц, который сделали коллеги из Центра европейской экономической политики. Участвовали ведущие экономисты Украины, США, Европы.

"Главный меседж там расходится с тем, что делает наша нынешняя власть. Подчеркивается, что за 30 лет в Украине провален транзит от плановой экономики к рынку. И уже сейчас необходима системная трансформация, – акцентирует эксперт. – Возвращаться к довоенному уровню институтов (правовых, экономических, регуляторных) – это просто блокировать нормальное развитие страны. Нужны инновационные решения. А их, к сожалению, ни в монетарной, ни в бюджетно-налоговой, ни в таможенной, ни в торговой, ни в инвестиционной политике – у нас не наблюдается".

Ликвидация путем прекращения полномочий Окружного административного суда Киева – одно из главных событий уходящей недели

Политический эксперт Светлана Кушнир считает одним из знаковых событий этой недели голосования нардепов за ликвидацию путем прекращения полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК, иронично – имени Павла Вовка), с одновременным созданием Киевского городского окружного административного суда (КГОАС).

"Для обывателя, как говорится, "найдите десять отличий", для юристов – новый прецедент нарушения Конституции, закона о военном положении и ещё десятках законодательных актов, не кем-нибудь, а высшим законодательным органом плюс президентом (который законопроект по разгону ОАСК тут же подписал). В разрезе этого решения многие не увидели информацию, что именно на этой неделе Верховный Суд Украины признал незаконным указ Владимира Зеленского об отстранении с поста главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Это уже второе решение ВСУ по делу "Тупицкий против Зеленского", где суд встает на сторону Конституции и Закона, – напоминает эксперт. – Кавалерийский наскок осенью 2020-го на КСУ и его главу, дабы взять их под контроль, выглядел как самоуправство, а не мудрые решения гаранта Конституции. У меня опять тот же вопрос: кто так подло подставил президента Зеленского с этой катавасией по Конституционному суду? Кто навязал ему эту пагубную мысль и посыл к действиям, которые изначально были заведомо незаконные? Потому как подобные вещи – это подрыв доверия к институту президента в Украине, подрыв доверия профильного сообщества (юристов в Украине очень много и все они – потенциальные избиратели) к самому Зеленскому?".

Светлана Кушнир не спорит с тем, что тот же ОАСК или судья Тупицкий (сейчас идёт следствие по нему, его разыскивают правоохранительные органы Украины вполне по конкретному проступку) – это персонажи, на которых и клейма негде ставить.

"Тем более неприемлемо с такими особами поступать вне юридических рамок закона, – акцентирует она. – Последствия непродуманных решений аукнутся государству Украина делами в ЕСПЧ, обвинениями в авторитаризме. Лучше идти по правовой процедуре, как бы ни хотелось сократить этот путь, чем потом получать укоры – и от оппонентов, и от нынешних союзников в лице Совета Европы и Венецианской комиссии "За демократию через право!". Решать вопрос с ОАСК, наводить порядок в КСУ следует лишь путем демократии и права, уважая триединство веток власти в Украине".

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