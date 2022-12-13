Рада ликвидировала ОАСК и образовала КГОАС: что значит это решение для Украины и судебной реформы

Верховная Рада своим решением ликвидировала Окружной административный суд Киева 310 голосов) и создала Киевский городской окружной административный суд (326 голосов). Как оцениваете данные решения? Что они значат для Украины в целом и судебной реформы – в частности? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Верховная Рада ликвидировала Окружной административный суд Киева. Фото: из открытых источников

Просто ликвидация ОАСК, создание КГОАС и набор новых судей не решает общие проблемы нашей судебной системы

Эксперт по конституционному праву, политический эксперт Богдан Бондаренко подчеркивает, вопрос ликвидации ОАСК обговаривался давно. Как и то, нужна ли в Украине отдельная административная юрисдикция, как быть с вопросом административного судопроизводства.

"В конце концов, это пришло к вопросу одного конкретного суда и персоналий. То есть, кто против, кто за главу ОАСК Павла Вовка. И получилось так, что сегодня данный суд ликвидировали. Как мне кажется, во многом из-за персональных критериев и действий многих судей ОАСК", – отмечает эксперт.

Теперь, продолжает он, необходимо будет сменить персональный состава суда. Но проблемы, как считает Богдан Бондаренко, так или иначе останутся – и будут проявляться в дальнейшем.

"Дело в том, что компетенция подобных судов – рассмотрение административных споров между государством и гражданами или между разными госорганами. В компетенции ОАСК, а теперь Киевского городского окружного административного суда (КГОАС) относятся ключевые госорганы, расположенные в столице. А это всегда – острые вопросы с политической, финансовой токи зрения. И без решения общих проблем, существующих в украинской судебной системе (включая коррупцию), есть риск, что новый суд через определенное время может если не полностью, то частично повторить судьбу предшественника, – предупреждает эксперт. – Соответственно, общий посыл такой – просто ликвидация ОАСК, создание КГОАС и набор новых судей не решает общие проблемы нашей судебной системы".

Сегодняшние решения парламента – продолжение политики нынешнего главы государства по реформированию судебной системы

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких напоминает, что до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину президентом Зеленским и пропрезидентским монобольшинством в парламенте был реализован ряд решений, направленных на реформирование судебной ветви власти.

"Более того, именно реформирование судебной системы Зеленский назвал одним из своих приоритетов на 2022 год. Но война внесла свои коррективы, – отмечает эксперт. – Словом, склонен рассматривать сегодняшние решения парламента именно в таком ключе – как продолжение политики нынешнего главы государства по реформированию судебной системы".

Весьма показательным Валентин Гладких считает то, что соответствующие решения одобрялись конституционным большинством, при участии всех политических сил.

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