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Вывод тяжелого вооружения из ЗАЭС: Макрон предупредил – ближайшие недели будут решающими

Президент Франции акцентировал внимание, что договоренности есть - теперь пришло время их воплотить в жизнь

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Уже есть определенные договоренности по выводу вывода тяжелого вооружения с Запорожской АЭС, где сегодня находятся российские захватнические войска. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Международной конференции в Париже, пишет "Reuters".

Вывод тяжелого вооружения из ЗАЭС: Макрон предупредил – ближайшие недели будут решающими

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, сейчас наступает важный момент, как реализовать те договоренности, которые уже есть.

При этом лидер французов напомнил, что всем вместе в свое время удалось защитить Чернобыль, и сейчас перед Западом стоит не менее амбициозная цель – защитить Запорожье. В этой связи ближайшие недели будут решающими.

"Франция проводит международную конференцию в Париже с целью оказания срочной помощи Украине, чтобы помочь ей пережить зимние морозы, когда российские войска атакуют объекты гражданской инфраструктуры по всей стране", — сообщает агентство.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский, обратившись 12 декабря к участникам саммита G7, среди прочего, призвал Россию закончить войну к Рождеству. А сами лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече, в которой участвовал Зеленский, договорились продолжать поддержку нашей страны, в частности финансовую, создать платформу координации помощи Украине и дать нам больше средств ПВО. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" выступление украинского президента и заявления по итогам саммита.

Также издание "Комментарии" сообщало — Крымская полиция сообщила о подозрении в госизмене депутату российской Госдумы.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-discussion-modalities-over-removing-heavy-weapons-ukraines-2022-12-13/
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