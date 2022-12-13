Вывод тяжелого вооружения из ЗАЭС: Макрон предупредил – ближайшие недели будут решающими

Уже есть определенные договоренности по выводу вывода тяжелого вооружения с Запорожской АЭС, где сегодня находятся российские захватнические войска. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Международной конференции в Париже, пишет "Reuters".

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Эммануэль Макрон отметил, сейчас наступает важный момент, как реализовать те договоренности, которые уже есть.

При этом лидер французов напомнил, что всем вместе в свое время удалось защитить Чернобыль, и сейчас перед Западом стоит не менее амбициозная цель – защитить Запорожье. В этой связи ближайшие недели будут решающими.

"Франция проводит международную конференцию в Париже с целью оказания срочной помощи Украине, чтобы помочь ей пережить зимние морозы, когда российские войска атакуют объекты гражданской инфраструктуры по всей стране", — сообщает агентство.

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