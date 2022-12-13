Крымская полиция сообщила о подозрении в госизмене депутату российской Госдумы

Украинские правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы 1968 года рождения за посягательство на территориальную целостность Украины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает НПУ в Facebook.

Госдума РФ. Фото: из открытых источников

Подозреваемый – уроженец Мариуполя Донецкой области. Перед полномасштабным вторжением российских войск в Украину депутат голосовал за разрешение на ведение войск на территорию Украины. Награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого председателя так называемой ДНР Дениса Пушилина.

В ходе досудебного расследования проведено 8 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве. Решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

Депутату инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110 УКУ. Речь идет о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Стоит отметить, что правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но по данным СМИ, речь идет о Дмитрии Саблине.

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