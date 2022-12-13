Итоги саммита G7: о чем говорят заявления Зеленского – почему РФ теперь не уйти от ответственности

Президент Владимир Зеленский, обратившись 12 декабря к участникам саммита G7, среди прочего, призвал Россию закончить войну к Рождеству. А сами лидеры "Большой семерки" на виртуальной встрече, в которой участвовал Зеленский, договорились продолжать поддержку нашей страны, в частности финансовую, создать платформу координации помощи Украине и дать нам больше средств ПВО. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" выступление украинского президента и заявления по итогам саммита.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Есть три трека, ведущие к справедливому миру

По мнению директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, эти заявления и решения говорят о том, что высшее военно-политическое руководство Украины, действительно, хочет закончить войну.

"И Зеленский уже говорил, что она закончится в 2023 году. Вопрос только в том – как обеспечить наилучшие позиции Украины на переговорах. Как не просто закончить войну, а обеспечить справедливый мир", – поясняет эксперт.

Он напоминает, что о проекте формулы такого справедливого мира Зеленский беседовал накануне саммита G7 с президентами США (Байденом), Франции (Макроном), Турции (Эрдоганом).

"Формула справедливого мира сейчас активно обсуждается в западных столицах. Затрагивалась она и на саммите "Большой семерки", где в своем выступлении Зеленский выдвинул три ключевых трека (гештальта), которые призваны обеспечить формулу справедливого мира и закончить войну хотя бы к лету 2023 года. Затягивать ее не выгодно никому. Особенно нам, учитывая, что основной театр военных действий – территория Украины, что идут ракетные удары по нашим объектам энергетики, критической инфраструктуры. Что под ударом фактически вся наша территория", – отмечает Вадим Карасев.

Три трека (гештальта), ведущие к справедливому миру, следующие.

Первый – новая сила. Речь, поясняет эксперт, о новой военной помощи Украине со стороны Запада. Прежде всего, о наступательном, штурмовом вооружении, что даст возможность освободить все наши территории, выйдя на границы 1991 года. И уже с этих позиций заключать перемирие или мирное соглашение с РФ.

Второй – новая прочность (стойкость).

Суть в обеспечении большей надежности финансово-экономической, инфраструктурной системы Украины. С учетом того, что РФ бьет ракетами по объектам энергетической и другой критической инфраструктуры нашей страны.

"Всё это в совокупности выходить на третий трек – новая дипломатия. Чтобы в итоге добиться справедливого мира", – подчеркивает эксперт.

Он акцентирует, что именно в этом – основная суть нового подхода Большой стратегии Украины на 2023 год. И на саммите G7 это было принято в качестве драфта (черновика) действий наших партнеров.

"Что касается заявления Зеленского, что Путин мог бы вывести войска к Рождеству, то это подчеркивание очевидного, хоть и локального факта – если заканчивать войну на условиях справедливого мира в ближайшее время, то всё зависит от России. Пойди она на такой шаг – и не будет необходимости увеличивать на порядок военную помощь Украине для освобождения оккупированных и аннексированных территорий, – поясняет Вадим Карасев. – Также такое заявление связано с тем, то многие хотят сегодня в мире закончить войну как можно быстрее – и нередко необоснованно обвиняют Украину, что якобы именно она затягивает войну. На это есть четкий, простой, очевидный ответ Украины – тот, кто оккупировал, аннексировал часть украинской территории, тот и может сделать мир ближе, покинув наши земли. Если же нет, то потребуются задействовать те самые три ключевых момента Большой украинской стратегии на 2023 года, которые поставят точку в войне и освобождении всех украинских территорий от российской оккупации".

Важно, что "Большая семерка" впервые с начала широкомасштабной российской агрессии, заявила, что РФ понесет наказание за военные преступления

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что своим выступление на саммите "Большой семерки" Зеленский в очередной раз продемонстрировал разницу между Украиной и Россией.

"Тогда как мы реально хотим мира – и ради этого готовы выдерживать любые удары, чтобы в итоге побеждать, русские лишь говорят о мире, а сами параллельно с этим убивают, копят силы для новых ударов – и наносят их, в том числе массированные ракетные. И эту разницу важно было донести до некоторых лидеров G7, того же президента Франции – Макрона, который либо притворялся, что не понимает этой разницы, либо на самом деле ее не понимал. Зеленский же четко дал понять, кто на самом деле хочет мира, а кто – войны", – поясняет Николай Давидюк.

Кроме того, продолжает он, важно, что "Большая семерка", пожалуй, впервые с начала широкомасштабной российской агрессии, заявила, что РФ понесет наказание за военные преступления, а также заплатит за разрушение инфраструктуры и гражданских объектов.

"Такого ранее не было, – отмечает эксперт. – Это мы накладываем еще и на заявление министра иностранных дел Нидерландов о создании в Гааге специального трибунала для Путина и его окружения. Всё это вместе дает надежду, что в ближайшем будущем мы сможем обсуждать не просто вывод российских войск с украинских территорий, а судебные решения по стране-агрессору и ее правящему режиму. Это мощное давление, лишающее Путина шансов прикрыться военным ресурсом или дипломатическим иммунитетом".

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