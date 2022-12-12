Закончить войну к Рождеству предложил Зеленский Путину

Президент Владимир Зеленский 12 декабря обратился к участникам саммита G7, пишут "Комментарии". Среди прочего и призвал Россию закончить войну к Рождеству.



Президент Украины Владимир Зеленский призвал Россию закончить войну к Рождеству

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите такой наш призыв. Потому что это – глобальный интерес. И это часть нашей формулы мира. Оккупант должен уйти. Это непременно произойдет.И я не вижу причин, почему России не сделать бы это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там на самом деле хотят: то ли дальнейшего противостояния с миром, или, наконец, завершение агрессии. Тот, кто принес войну, должен ее забрать", — подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил каждого лидера "Большой семерки" за помощь и поддержку Украины. Он подчеркнул, что в 2023 году поддержка должна расти. Нужно сделать 3 шага для мира. Это новая сила, прочность и дипломатия.

Несколько десятков депутатов РФ в это время образовали переходный период для осуществления полномочий законодательной власти после окончательного коллапса режима узурпировавшего власть Владимира Путина. И, как писали "Комментарии", даже провели I Съезд народных депутатов России , который принял обращение "О территориальной целостности Украины. Собрание состоялось за пределами РФ. На нем находились представители 32 регионов России. Депутаты , ссылаясь на Декларацию съезда, заявили, что выступают за полную деоккупацию Крыма и других украинских территорий. А также признают необходимость выплаты "справедливой компенсации украинскому народу и украинскому государству, конкретные формы и размеры которого будут определены соответствующими соглашениями".



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