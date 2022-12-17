О чем говорят новые заявления Зеленского – чем вызвана ракетная истерика РФ

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, если РФ закончит войну и признает свою ошибку, это будет выгодно для Путина. Такое мнение он высказал в интервью The Economist, акцентировав, что окончанием войны должен стать выхода ВСУ на границы Украины 1991 года. А в традиционном вечернем обращении глава государства говорил о новой массированной атаке России на гражданские объекты (в основном энергетическую и тепловую инфраструктуру), подчеркивая, что той хватит ракет еще на несколько массированных ударов, а украинцам – хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы после этих ударов возвращать свое. О чем говорят данные заявления Зеленского, очередная ракетная истерика РФ и реакция на последнюю Украины и мира? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Своими заявлениями Зеленский пытается выбить у западной аудитории тот козырь, которым пытается играть Путин

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук рассуждает так:

"Заявление Зеленского о выгоде Путина от окончания конфликта рассчитаны, в первую очередь, на западную аудиторию. Смысл в том, что Украина не является инициатором продолжения войны – и готова прекращать ее уже сейчас. Но для этого надо выполнение тех 10 пунктов по пути к миру, которые ранее озвучил Зеленский. Первоочередным является выведение российских войск с территории Украины в международного признанных границах 1991 года".

То есть, продолжает эксперт, Зеленский дает понять, что Украина не отвергает дипломатический путь достижения мира, но при условии, что это не повредит нашим суверенитету и территориальной целостности.

"Во многих своих выступлениях Зеленский подчеркивает малую вероятность того, что путинский режим пойдет на вывод войск, на реальные переговоры, на попытку добиться стабильного мира. Ведь прекрасно видно, что Путин и его окружение используют тезис о переговорах исключительно как способ затянуть время, тактически выиграть для себя лучшие позиции, перегруппироваться – и попытаться снова захватить всю Украину", – отмечает Петр Олещук.

Он предполагает, что подобные заявлениями Зеленский пытается выбить у западной аудитории тот козырь, которым пытается играть Путин. А именно – педалирование тезиса о мирных переговорах и в целом о прекращении огня, чего якобы не хочет Украина. И такие выпады украинского лидера – довольно успешная тактика, считает политолог. По его словам, западной аудитории следует понимать, что мир нужен не скорый, а справедливый, не допускающий повторения подобной агрессии в будущем.

"Что касается заявлений Зеленского по поводу очередной ракетной атаки россиян, акценты там тоже сделаны правильные, – считает Петр Олещук. – Учитывая, что агресс продолжает уничтожать украинскую критическую инфраструктуру, Украина должна получать более мощные системы ПВО, а также средства, позволяющие наносить удары по военным объектам на территории России. Причем на серьезном отдалении. Чтобы РФ понимала, что любой ракетный удар по Украине будет означать болезненный ответ для самого агрессора. Пока же мы видим, что Россия настроена и далее террористическими методами влиять на Украину. Государственный терроризм России, как мне кажется, уже всем очевиден. Теперь осталось, чтобы все цивилизованные государства современного мира признали террористический характер путинского режима – и помогли Украине его одолеть".

Страна-агрессор провоцирует усиление украинской ПВО

Политолог Дмитрий Воронков считает, что капитуляция России будет выгодна не Путину, а самой России.

"Санкционный каток, безусловно, приведет (уже приводит) к откату РФ в экономическом плане. Скорейшее же завершение конфликта позволит не допустить новых санкций и ослабить имеющиеся, – поясняет эксперт. – А Путину такой расклад не подходит. Ему нужна победа любой ценой. Он загнан в угол, пути назад нет. Проиграть он не может – россияне такого не прощают. А выиграть не способен. Но ситуация может поменяться, если его – тем или иным способом – не станет. К чему, похоже, всё и идет".

Комментируя ситуацию с очередным массированным ракетным обстрелом, Дмитрий Воронков подчеркнул, что российский ракетный потенциал истощается. Производство и попытка закупок ракет за рубежом не поспевают за тем, как Россия ракеты выстреливает. И это приводит к дефициту такого вида боеприпасов. Что, впрочем, не останавливает агрессора.

"Цели тут – психологическая и военная. Первая направлена на мирное население. И страшно тут не столько запугивание холодом и отсутствием света, сколько – погружение в информационный вакуум. В состоянии войны это может вызвать панические настроения. Когда не можешь ни с кем связаться, не понимаешь, что происходит, – отмечает политолог. – С военной точки зрения противник прощупывает нашу ПВО, пытаясь понять, насколько та боеспособна. С амбициями на попытку повторного наступления. И те результаты, которые демонстрирует украинская ПВО, вряд ли устраивают Кремль. Думаю, в Москве осознали риски запуска авиации".

Заявления Зеленского по поводу ракетной истерики страны-агрессора – абсолютно правильный меседж, направленный, в том числе, на российскую аудиторию, считает Дмитрий Воронков. Меседж, демонстрирующий, что Путин продолжает ввергать Россию в коллапс, ведет ее к обнищанию, тотальной изоляции.

"Что касается реакции Запада на подобные обстрелы… Похоже, в Кремле так и не поняли, что каждая такая террористическая атака делает нас сильнее, а Запад – смелее в предоставлении нам помощи. То есть, сама страна-агрессор провоцирует усиление нашей ПВО. Уже идут разговоры о поставках зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа "Patriot", что ранее считалось фантастикой", – напоминает политолог.

В обозримом будущем глобальных переломов на фронтах он не прогнозирует. А локальные успехи ВСУ весьма вероятны.

"Появилась информация, что россияне отходят из Каховки. Возможно, мы вскоре увидим там очередной "жест доброй воли". Ну, а если ВСУ удастся форсировать Днепр и высадиться на левобережье, это откроет путь к дальнейшему контрнаступлению на Херсонщине, – поясняет Дмитрий Воронков. – А если опираться на заявления главы Луганской областной ВГА – Сергея Гайдая, а также на карты боевых действий, то просматривается перспектива деоккупации Сватово и Кременной, что ослабит позиции захватчиков на Луганщине, открыв возможности для дальнейшего наступления украинских войск. Ну, а в долгосрочной перспективе есть возможность деоккупации Крыма".

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