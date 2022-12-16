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Более 60 ракет сегодня выпустили рашисты по Украине

Россияне массированной атакой пытались рассредоточить внимание украинских сил противовоздушной обороны.

сегодня, 16:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

Враг пытается рассредоточить внимание Вооруженных Сил Украины по массированным обстрелам, пишут "Комментарии". Об этом заявил в эфире национального Телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Более 60 ракет сегодня выпустили рашисты по Украине

РФ выпустили по Украине ракеты разных типов

Утром 16 декабря российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадание в объекты инфраструктуры. В Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом, есть жертвы. 15 ракет выпустили оккупанты по Запорожью. По Харьковщине — 10.

"Сейчас есть данные о более 60 ракетах, которые летели по территории Украины. Выпущены из самолетов Ту-95 — это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуск "Калибров" с Черного моря. Есть запуски ракет С-300, также работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х 22. Также в небе отмечена работа МиГ-31К — носителей "Кинжалов", — перечислил он.

По словам офицера, враг пытается рассредоточить внимание массированным обстрелом, держать нас в определенном напряжении. В этот раз впервые оккупанты применили стратегические бомбардировщики Ту-95 из района аэродрома Энгельс, где они базируются. "Хотели ввести нас в определенное напряжение, чтобы как можно больше ракет поразили свои цели", — объясняет он.

" Силы противовоздушной обороны ВСУ еще раз подтвердили свою военную подготовку, силу и мощь, что вдохновляет весь украинский народ. Мы должны быть готовы к чему-либо и делать то, что умеем лучше всего – уничтожать оккупантов. ПВО работает, используя образцы западного вооружения, в частности, немецкие зенитные самоходные артустановки "Гепард". Это замечательные образцы военной техники, благодаря которым наши военнослужащие успешно уничтожают врага, – отмечает Юрий Игнат.

По информации же военного корреспондента Андрея Цаплиенко, ракет было более 70.

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