Более 60 ракет сегодня выпустили рашисты по Украине

Враг пытается рассредоточить внимание Вооруженных Сил Украины по массированным обстрелам, пишут "Комментарии". Об этом заявил в эфире национального Телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат.



РФ выпустили по Украине ракеты разных типов

Утром 16 декабря российская армия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Есть попадание в объекты инфраструктуры. В Кривом Роге оккупанты попали в жилой дом, есть жертвы. 15 ракет выпустили оккупанты по Запорожью. По Харьковщине — 10.

"Сейчас есть данные о более 60 ракетах, которые летели по территории Украины. Выпущены из самолетов Ту-95 — это ракеты Х-555 и Х-101. Также есть пуск "Калибров" с Черного моря. Есть запуски ракет С-300, также работа бомбардировщиков Ту-22М3, которые пускают ракеты Х 22. Также в небе отмечена работа МиГ-31К — носителей "Кинжалов", — перечислил он.

По словам офицера, враг пытается рассредоточить внимание массированным обстрелом, держать нас в определенном напряжении. В этот раз впервые оккупанты применили стратегические бомбардировщики Ту-95 из района аэродрома Энгельс, где они базируются. "Хотели ввести нас в определенное напряжение, чтобы как можно больше ракет поразили свои цели", — объясняет он.

" Силы противовоздушной обороны ВСУ еще раз подтвердили свою военную подготовку, силу и мощь, что вдохновляет весь украинский народ. Мы должны быть готовы к чему-либо и делать то, что умеем лучше всего – уничтожать оккупантов. ПВО работает, используя образцы западного вооружения, в частности, немецкие зенитные самоходные артустановки "Гепард". Это замечательные образцы военной техники, благодаря которым наши военнослужащие успешно уничтожают врага, – отмечает Юрий Игнат.

По информации же военного корреспондента Андрея Цаплиенко, ракет было более 70.

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