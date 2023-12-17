Итоги недели: что стало главным и на какие вопросы украинцы ждут ответы

Уходящая неделя (с 11 по 17 декабря) была насыщена важными для Украины внешнеполитическими событиями, включая визит президента Владимира Зеленского в США, а также саммит глав ЕС. Ситуация на фронте на фоне сокращения внешней поддержки нашей страны продолжала обострятся. Российская оккупационная армия проводит мощные штурмы, особенно активничая на востоке. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" самые важные, с их точки зрения, события недели.

Саммит лидеров ЕС. Фото: из открытых источников

За 10 лет Украина изменилась во всех сферах жизни

Политический консультант Сергей Быков самым главным событием недели считает принятие решения о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

"За 10 лет Украина изменилась во всех сферах жизни, – подчеркивает эксперт. – Изменились социальные стандарты, появилось жесткое декларирование для чиновников, наша экономика переориентировалась на западные рынки. Мы, наконец-то, состоялись как европейская нация".

Начало переговоров – это еще не вступление в ЕС, но значительный шаг к этому, акцентирует Сергей Быков.

"С момента предоставления Украине статуса кандидата, – отмечает он, – большинство экспертов сходилось в оценке, что при открытии переговоров в 2023 году мы можем установить рекорд по скорости евроинтеграции. И обогнать даже Финляндию, которая присоединилась за два года между началом переговоров и вступлением. Самое главное сейчас – держать тот же темп работы".

По словам эксперта, следующий год для мира – достаточно сложен, в том числе из-за проведения выборов: в США, в Европарламент, а также – в Финляндии, Бельгии, Австрии… Поэтому, поясняет он, важно было получить решение о начале переговоров о вступлении в ЕС уже в этом году.

К этому следует быть готовыми", – предупреждает Сергей Быков. "Выборы в следующем году в ряде стран будут стимулировать неопределенность и усложнят геополитическую обстановку

Власти должны ответить на вопросы, которые беспокоят украинцев

Политолога, офицера ВСУ Петра Охотина беспокоит, что у страны есть проблема со стратегическим нарративом.

"Вместе с психологическим состоянием украинцев создается широкое поле для манипуляций сознанием, – поясняет эксперт. – Примером является недавнее пикетирование Киевсовета из-за принятия бюджета ".

Граждане, пришедшие туда, руководствовались, по словам эксперта, высокими идеалами, требуя выделить больше средств на ВСУ.

Однако, акцентирует Петр Охотин, бессознательно они не обратили внимания на две вещи.

"Во-первых, митинги запрещены во время военного положения. Появление одних акций протеста может создать прецедент, когда другие группы тоже захотят выразить свое несогласие таким образом. Эффект "разбитых окон" в чистом виде, – поясняет эксперт. – Во-вторых, на эмоциях люди не заметили важного нюанса – "оборона" прерогатива центрального бюджета, так была определена нормативно-правовой базой. Понимаю граждан: они желают победы. Однако именно центральные и местные власти должны показать сплоченность и ответить на вопросы: что делать жителям Украины; какие правила жизни в условиях войны для бизнеса, креативных сфер; как мы "бронируем" на должностях работников критической инфраструктуры и оборонных предприятий, частных компаний; какова наша внутренняя политика на 2024 год с учетом международной ситуации".

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