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Оккупантам удалось продвинуться сразу на трех направлениях: подробности от ISW

По информации ISW, российские войска незначительно продвинулись возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки

сегодня, 08:18
Автор:
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Кравцев Сергей
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15 декабря российские оккупационные войска продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки и достигли там подтвержденных успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Оккупантам удалось продвинуться сразу на трех направлениях: подробности от ISW

Российские военные. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российские войска 15 декабря продолжали локализованные наступательные операции вблизи Бахмута и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 11 декабря, показывают, что российские войска недавно продвинулись к северо-западу от Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута).


Российские источники все чаще характеризуют локализованную российскую наступательную операцию вокруг Бахмута как операцию по окружению Часового Яра (12 км к западу от Бахмута). Российские военные блогеры охарактеризовали российские атаки к западу от Бахмута в районе Богдановки и Хромового и к югу от Бахмута в районе Клещеевки и Андреевки, как организованное наступление на Часов Яр. 

Они также отмечали, что окружить Часов Яр будет сложно из-за больших украинских укреплений и расположения населенного пункта на тактической высоте. ISW оценивает, что российские силы находятся по меньшей мере в девяти километрах от Часового Яра.

15 декабря российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки и продвинулись. Геолокационные кадры, опубликованные 15 декабря, показывают, что российские войска продвинулись вблизи Степного (3 км к северу от Авдеевки) и Первомайского (11 км к юго-западу от Авдеевки).

Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи железнодорожной линии к северу от Степного и недавно захватили позиции в лесной зоне к северу от Степного.

Российские войска 15 декабря продолжали наступательные операции к западу и юго-западу от города Донецка и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, показывают, что российские войска продвинулись в западной Марьинке (к западу от города Донецк).

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