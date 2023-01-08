Итоги насыщенной первой недели 2023-го года: главное из того, что произошло

Украина пережила первую неделю 2023 года. Всё такого же военного, сложного, как и 2022-й. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" наиболее важные для нашей страны события, которые уже произошли в новом году, а также их возможные последствия.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

На этой неделе произошли три знаковые события

Директор Украинского института политики Руслан Бортник выделил по итогам первой недели нового года три важных события, которые будут иметь эффект в будущем.

Во-первых, это выделение нового пакета помощи Украине со стороны США.

Идут разговоры о получении танков. Это – резкий, качественный скачок в ускорении выделения нам военной помощи (и расширении ее номенклатуры) со стороны западных союзников. Которые, похоже, оценивают, как весьма вероятную интенсификацию боевых действий в Украине. Речь либо о новых наступлениях со стороны РФ, либо о контрнаступательных действиях ВСУ. Если война продолжится, мы, скорее всего, получим и тяжелые танки, и авиацию, и практически всё, чем обладают западные союзники, кроме, разве что ядерного оружия и новейших военно-технических разработок". "Беспрецедентные три миллиарда долларов за раз, – напоминает эксперт. – Украина начинает получать бронетехнику – как от Штатов, так и от Франции и Германии

Второе важное событие, по мнению эксперта, это – "рождественское перемирие" от РФ, одностороннее прекращение огня.

"С одной стороны, это была попытка РФ эксплуатировать православную тематику, формируя свой образ как некого глобального православного государства. С другой — попытка переложить на Украину ответственность за дальнейшее продолжение войны, демонстрация готовность к неким мирным соглашениям. Плюс – таким образом Кремль тестировал возможную модель мирного урегулирования, когда стороны не подписывают какой-то документ, но могут приостановить боевые действия (пусть даже в одностороннем порядке). Стоит отметить, что формально данная инициатива была генерирована РПЦ, а потом поддержана Путиным, а также ретранслирована турецким лидером Эрдоганом, призывающим РФ в одностороннем порядке прекратить огонь. Это попадает в технологию того, о чём говорит секретарь СНБО Украины Данилов. А именно, что представители России предлагают Западу провернуть в Украине т.н. "корейский сценарий", когда страна была разделена, а стороны без всякого соглашения прекратили боевые действия, формально не завершив конфликт. Россия тестирует модель такого рода мира или перемирия, что нас явно не устраивает", – отмечает Руслан Бортник.

Третьим знаковым событием он считает службу Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Киево-Печерской Лавре 7 января.

"Это означает новый религиозный баланс в Украине, где доминирующей церковью постепенно будет становиться ПЦУ, в том числе при государственной поддержке, – акцентирует эксперт. – И смена этого баланса будет еще долго давать громкое эхо в общественной жизни в Украине".

Предпринимательское сообщество абсолютно не поняло, на каком основании были фактические отменены госзакупки через Prozorro

Экономист, глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич рассказал, что в предпринимательской среде активно обговаривается всё та же больная тема — продолжение блокирование налоговых накладных, произвол нашей фискальной системы.

"Без каких-либо весомых причин блокируется работа предпринимателей. И эти проблемы, увы, никак не решаются уже который месяц. И их перетащили в новый год. Пока не видно света в конце туннеля. И это расшатывает фундамент государственности. Разочарование наиболее инициативного класса грозит крахом любому государству", – подчеркивает эксперт.

По его словам, подлила масла в огонь новость о временной отмене торгов в системе Prozorro (Прозорро), о чём стало известно на этой неделе.

"Предпринимательское сообщество абсолютно не поняло, на каком основании были фактические отменены госзакупки через Prozorro. Да, к этой системе есть немало вопросов. Она не идеальна, там были возможны определенные манипуляции, в том числе во время написания т.н. "технического задания", которое прописывалось в той или иной мере под одного исполнителя. Но Prozorro, в отличие от прежней системы, которая теперь, как я понимаю, возвращается, была намного прозрачнее (откуда и название), – отмечает Сергей Доротич. – И возникает логичный вопрос у предпринимательского сообщества – почему во время войны, когда нужно беречь ресурсы, когда есть немало вопросов к кадровому потенциалу, власть идет на такой шаг?!".

Эксперт напоминает, что около полугода назад у нас уже отменили конкурс на госслужбу, куда теперь, акцентирует он, может попасть вообще кто угодно.

"А теперь представители власти еще и получают в руки новый инструмент для усиления коррупции, – считает Сергей Доротич. – Коррупции, которая у нас и так зашкаливает".

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