Главные события недели в мире и в Украине – к каким последствиям они приведут

Первая полноценная неделя октября прошла для Украины тяжело. Активно обсуждается снижение поддержки нашей страны со стороны союзников, хоть мы, возможно, перегибаем палку – и всё не так плохо. Россия явно сделала ставку на затягивание войны, причем рассматривает ее не как противостояние с Украиной, но и как экзистенциальный конфликт с коллективным Западом, с демократическим миром. Доказательством чему стали очередные безумные заявления Путина на Валдайском форуме. Эксперты традиционно подвели специально для издания "Комментарии" итоги уходящей недели (со 2 по 8 октября), выделив наиболее важные, с их точки зрения, моменты.
Конгресс США. Фото: из открытых источников
На этой неделе было три знаковых события
Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким комментарием:
"Одной из топ-тем (увы, негативных для нас) стало фактическое блокирование работы Палаты представителей Конгресса США, где в конце прошлой недели не смогли проголосовать бюджет (в итоге приняли временный, на 45 дней, без поддержки Украины
), а на этой неделе лишили данную Палату спикера – республиканца Кевина Маккарти. Радикальное крыло Республиканской партии обвинило его в якобы заключении тайного соглашения с президентом-демократом Байденом касательно поддержки Украины. Вся эта ситуация, безусловно, тормозит получение нами необходимой помощи".
Вторым важным моментом, по мнению нардепа, стало принятие Верховной Радой решения об увеличении расходов бюджета-2023 более чем на 300 млрд грн. Причем 211 млрд из них пойдет на нужды Минобороны.
"И третье знаковое событие – работа в Украине представителей миссии МВФ. Они прибыли в сложный для нас период в ракурсе финансового обеспечения, провели немало важных встреч, – отмечает Ярослав Железняк. – Надеемся на позитивный результат".
Ситуация с поддержкой Украины США очень динамичная
Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов важным считает визит президента Украины Владимира Зеленского 5 октября в испанскую Гранаду на саммит Европейского партнерства.
"Визит уже принес конкретные результате в виде предоставления Украине дополнительных средств ПВО. Есть определенные договоренности с Испанией о ЗРК Hawk, с Германией – о ЗРК Patriot. Кроме того, похоже, практически решен вопрос вступления Украины в ЕС. Идет лишь обсуждение возможных сроков такого присоединения после нашей победы в войне с российским агрессором", – отмечает эксперт.
Он выделяет и то, что Европейский парламент планирует создать спецфонд в поддержку Украины в размере 50 млрд евро. Так что, констатирует Николай Спиридонов, финансовая поддержка Украины со стороны ЕС не уменьшается, вопреки заявлениям некоторых скептиков.
"Что касается ситуации в США, там идут жесткие дебаты касательно предоставления помощи нашей стране
. И есть информация, что Байден пытается поддержку Украины даже усилить, предлагая выделить 100 млрд долларов на это в следующем году. Пока непонятно, получится ли. Но заявления российской пропаганды и ее подпевал в стиле – Украину "кинули" – не соответствуют действительности. Ситуация динамичная и всё может даже улучшиться для нас. На что и надеемся", – говорит эксперт.
Позитивом недели, по его словам, можно считать выделение Кабмином дополнительных 229 млн грн на стипендии украинским студентам. Это важно, т. к. образование – наше будущее. И даже в условия войны об этом нельзя забывать, поясняет Николай Спиридонов.
"К сожалению, серьезно обострилась ситуация в Израиле
. Спустя 50 лет после войны Судного дня — снова нападение, в этот раз со стороны боевиков ХАМАС. Есть большая вероятность, что за этим стоит не только Иран, но и Россия", – акцентирует эксперт.
По его мнению, история в какой-то степени повторяется. Полвека назад СССР снабжал оружием Египет и Сирию, которые напали на Израиль. Теперь же смуту сеет нынешняя Россия вместе с ближайшими союзниками типа Ирана.
"В Кремле надеются, что война на Ближнем Востоке отвлечет внимание от войны в Украине. На какое-то время – возможно. Но со стратегической точки зрения нет сомнений в победе Израиля. У него достаточно мощные вооруженные силы. И война там вряд ли затянется. Так что расчет Москвы может не сработать, – отмечает Николай Спиридонов. – Израиль точно победит, после чего, возможно, даже усилит поддержку Украины, которая заняла четкую позицию. Президент Зеленский назвал нападение на Израиль террористическим
. Это, думаю, найдет свой отклик у израильтян".
Видим превращение Украины в госплан
Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук главным финансово-экономическим событием называет переход в новый режим обменного курса, о чём Нацбанк сообщил вечером 2 октября.
"Заявлен плавающий обменный курс. И я думаю, что это будет "грязное" плаванье. Не на рыночной основе. Но это, безусловно, шаг вперед НБУ. Похоже, внимательно изучив платежный баланс, торговый баланс, состояние резерва, внутренний рынок, спрос на валюту – решил сделать именно так. И это хорошо. Сделан маленький шаг по либерализации", – поясняет эксперт.
Однако это, подчеркивает он, далеко не то, что нужно для либерализации текущего счета платежного баланса, перемещение капитала в рамках необходимых контрактов по закупке товаров – инвестиционных и потребительских.
"Второй важный момент связан с работой миссии МВФ
, которая находится в Украине уже неделю. Честно говоря, удивляет просящий тон украинской стороны в стиле – мы можем пересмотреть отношение к проверкам. Должно быть четкое понимание выгод и убытков от совершения тех или иных действий. Понятно, что для контрольных органов проверки – это "хлеб", это определенные деньги. Но они, похоже, до сих пор не понимают, как это разрушительно действует на доверие бизнеса (прежде всего малого и среднего)", – отмечает Ярослав Романчук.
Тревожит его и ситуация с долгом, который растет и через внешние заимствования, и через ОВГЗ.
"При этом ставка по гривне у нас 19,2%. И если НБУ говорит о снижении инфляции до 10%, почему более 9% доходности кто-то хочет иметь по ОВГЗ? Это явный спекулятивный сюжет. Следует в разговоре с нашими внешними партнерами поднимать тему моратория на все внешние долги Украины, учитывая нашу сложную ситуацию", – считает экономист.
Настораживает его и общий курс на централизацию власти. Как, к примеру, предложение того же замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы касательно объединения всех государственных ресурсов под единым (профессиональным, по его мнению) управлением. Мол, "Леса Украины" и земельный банк, якобы показывают свою эффективность, а потому надо подмять под себя и государственные водные ресурсы.
"Фактически это превращение Украины в госплан. Леса – одна ГП, вода – другая, земля – третья, банки (на дай бог!) – четвертая. Вместо децентрализации, которая важна, в том числе, с точки зрения обороноспособности нашей страны, народного доверия, мы видим в экономике продолжение совсем других тенденций. И в очередной попытке диалога с бизнесом, уже анонсированной ОП, следует поднимать такие вопросы. Потому что в плане управления экономикой ОП, Кабмин насаждают какой-то социализм. С чем нужно бороться", – уверен Ярослав Романчук.
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Дивовижно швидко зорієнтувалась юдейська пропаганда. Навіть попри страждальні відосики від обстрілів, криваві божі бариги і там вигоду отримують. Їм треба втягувати світ у конфлікт і вони знайшли винуватців - Росію. Хоч Росія сумлінно виконувала домовленості і не чіпала юдейські шабаші в Умані. Ще один доказ для світу, як домовлятись і вірити юдеям. Україна вже повірила. Якщо свідчення їхнього творця у Біблії нічому не навчили. Ось звідки бере початок геноцид і фашизм.