Главные события недели в мире и в Украине – к каким последствиям они приведут

Первая полноценная неделя октября прошла для Украины тяжело. Активно обсуждается снижение поддержки нашей страны со стороны союзников, хоть мы, возможно, перегибаем палку – и всё не так плохо. Россия явно сделала ставку на затягивание войны, причем рассматривает ее не как противостояние с Украиной, но и как экзистенциальный конфликт с коллективным Западом, с демократическим миром. Доказательством чему стали очередные безумные заявления Путина на Валдайском форуме. Эксперты традиционно подвели специально для издания "Комментарии" итоги уходящей недели (со 2 по 8 октября), выделив наиболее важные, с их точки зрения, моменты.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

На этой неделе было три знаковых события

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк поделился таким комментарием:

а на этой неделе лишили данную Палату спикера – республиканца Кевина Маккарти Радикальное крыло Республиканской партии обвинило его в якобы заключении тайного соглашения с президентом-демократом Байденом касательно поддержки Украины. Вся эта ситуация, безусловно, тормозит получение нами необходимой помощи ". "Одной из топ-тем (увы, негативных для нас) стало фактическое блокирование работы Палаты представителей Конгресса США, где в конце прошлой недели не смогли проголосовать бюджет (в итоге приняли временный, на 45 дней, без поддержки Украины ),

Вторым важным моментом, по мнению нардепа, стало принятие Верховной Радой решения об увеличении расходов бюджета-2023 более чем на 300 млрд грн. Причем 211 млрд из них пойдет на нужды Минобороны.

"И третье знаковое событие – работа в Украине представителей миссии МВФ. Они прибыли в сложный для нас период в ракурсе финансового обеспечения, провели немало важных встреч, – отмечает Ярослав Железняк. – Надеемся на позитивный результат".

Ситуация с поддержкой Украины США очень динамичная

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов важным считает визит президента Украины Владимира Зеленского 5 октября в испанскую Гранаду на саммит Европейского партнерства.

"Визит уже принес конкретные результате в виде предоставления Украине дополнительных средств ПВО. Есть определенные договоренности с Испанией о ЗРК Hawk, с Германией – о ЗРК Patriot. Кроме того, похоже, практически решен вопрос вступления Украины в ЕС. Идет лишь обсуждение возможных сроков такого присоединения после нашей победы в войне с российским агрессором", – отмечает эксперт.

Он выделяет и то, что Европейский парламент планирует создать спецфонд в поддержку Украины в размере 50 млрд евро. Так что, констатирует Николай Спиридонов, финансовая поддержка Украины со стороны ЕС не уменьшается, вопреки заявлениям некоторых скептиков.

И есть информация, что Байден пытается поддержку Украины даже усилить, предлагая выделить 100 млрд долларов на это в следующем году. Пока непонятно, получится ли. Но заявления российской пропаганды и ее подпевал в стиле – Украину "кинули" – не соответствуют действительности. Ситуация динамичная и всё может даже улучшиться для нас. На что и надеемся", – говорит эксперт. "Что касается ситуации в США, там идут жесткие дебаты касательно предоставления помощи нашей стране

Позитивом недели, по его словам, можно считать выделение Кабмином дополнительных 229 млн грн на стипендии украинским студентам. Это важно, т. к. образование – наше будущее. И даже в условия войны об этом нельзя забывать, поясняет Николай Спиридонов.

Спустя 50 лет после войны Судного дня — снова нападение, в этот раз со стороны боевиков ХАМАС Есть большая вероятность, что за этим стоит не только Иран, но и Россия", – акцентирует эксперт. "К сожалению, серьезно обострилась ситуация в Израиле

По его мнению, история в какой-то степени повторяется. Полвека назад СССР снабжал оружием Египет и Сирию, которые напали на Израиль. Теперь же смуту сеет нынешняя Россия вместе с ближайшими союзниками типа Ирана.

Это, думаю, найдет свой отклик у израильтян". "В Кремле надеются, что война на Ближнем Востоке отвлечет внимание от войны в Украине. На какое-то время – возможно. Но со стратегической точки зрения нет сомнений в победе Израиля. У него достаточно мощные вооруженные силы. И война там вряд ли затянется. Так что расчет Москвы может не сработать, – отмечает Николай Спиридонов. – Израиль точно победит, после чего, возможно, даже усилит поддержку Украины, которая заняла четкую позицию. Президент Зеленский назвал нападение на Израиль террористическим

Видим превращение Украины в госплан

Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук главным финансово-экономическим событием называет переход в новый режим обменного курса, о чём Нацбанк сообщил вечером 2 октября.

"Заявлен плавающий обменный курс. И я думаю, что это будет "грязное" плаванье. Не на рыночной основе. Но это, безусловно, шаг вперед НБУ. Похоже, внимательно изучив платежный баланс, торговый баланс, состояние резерва, внутренний рынок, спрос на валюту – решил сделать именно так. И это хорошо. Сделан маленький шаг по либерализации", – поясняет эксперт.

Однако это, подчеркивает он, далеко не то, что нужно для либерализации текущего счета платежного баланса, перемещение капитала в рамках необходимых контрактов по закупке товаров – инвестиционных и потребительских.

которая находится в Украине уже неделю. Честно говоря, удивляет просящий тон украинской стороны в стиле – мы можем пересмотреть отношение к проверкам. Должно быть четкое понимание выгод и убытков от совершения тех или иных действий. Понятно, что для контрольных органов проверки – это "хлеб", это определенные деньги. Но они, похоже, до сих пор не понимают, как это разрушительно действует на доверие бизнеса (прежде всего малого и среднего)", – отмечает Ярослав Романчук. "Второй важный момент связан с работой миссии МВФ

Тревожит его и ситуация с долгом, который растет и через внешние заимствования, и через ОВГЗ.

"При этом ставка по гривне у нас 19,2%. И если НБУ говорит о снижении инфляции до 10%, почему более 9% доходности кто-то хочет иметь по ОВГЗ? Это явный спекулятивный сюжет. Следует в разговоре с нашими внешними партнерами поднимать тему моратория на все внешние долги Украины, учитывая нашу сложную ситуацию", – считает экономист.

Настораживает его и общий курс на централизацию власти. Как, к примеру, предложение того же замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы касательно объединения всех государственных ресурсов под единым (профессиональным, по его мнению) управлением. Мол, "Леса Украины" и земельный банк, якобы показывают свою эффективность, а потому надо подмять под себя и государственные водные ресурсы.

"Фактически это превращение Украины в госплан. Леса – одна ГП, вода – другая, земля – третья, банки (на дай бог!) – четвертая. Вместо децентрализации, которая важна, в том числе, с точки зрения обороноспособности нашей страны, народного доверия, мы видим в экономике продолжение совсем других тенденций. И в очередной попытке диалога с бизнесом, уже анонсированной ОП, следует поднимать такие вопросы. Потому что в плане управления экономикой ОП, Кабмин насаждают какой-то социализм. С чем нужно бороться", – уверен Ярослав Романчук.

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