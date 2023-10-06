Главные итоги саммита Европейского политического сообщества – какой результат для Украины

На полях саммита лидеров Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, куда был приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, приняты мощные решения по предоставлению нам ПВО, артиллерии, дальнобойного оружия. Об этом заявил сам украинский лидер во время вечернего обращения 5 октября, поблагодарив за соответствующие решения Испанию, Италию, Францию, Германию и Великобританию. Также Зеленский провел ряд личных встреч с руководством этих стран, Европарламента и Евросовета. Какие выводы можно сделать из этого европейского вояжа президента Украины, проходящего на фоне непростой для нас ситуации, складывающейся что в Европе, что в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Участие Владимира Зеленского в саммите Европейского политического сообщества

Визит Зеленского оказался успешным, хоть и с печальным, трагическим оттенком

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала обращает внимание, что участие Зеленского в саммит Европейского политического сообщества в Гранаде совпало с российским ударом по селу Гроза в Харьковской области, где погибло более 50 человек.

трагедия в Грозе сделала этот вопрос еще более острым и актуальным", – считает эксперт. "Учитывая, что одной из главных тем встречи была помощь Украине, в том числе в контексте того, что оказанием ее со стороны США возникли сложности

Он отмечает, что президент провел ряд встреч с лидерами ведущих европейских стран. С премьер-министрами Испании, Италии, Великобритании, с президентом Франции, с канцлером Германии. И везде подчеркивалась важность укрепление противовоздушной и противоракетной обороны Украины. В контексте уже не только зимнего период (когда РФ активизирует удары по нашей энергосистеме), но и – обстрелов портовой инфраструктуры, а также обычных мирных населенных пунктов.

"В итоге та же Испания пообещала нам шесть систем Hawk (американский войсковой зенитный ракетный комплекс средней дальности), а Германия – зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot. Призывал Зеленский и к продолжению поддержки нашей страны, в очередной раз подчеркивая, что проигрыш Украины – это будет проигрыш всего Западного мира. Визит был успешным, но с точки зрения событий в Грозе – с печальным, трагическим оттенком", – констатирует Виталий Бала.

Страны Запада остаются едиными в желании остановить авторитаризм

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан поделился таким комментарием:

Рассказывал, что Запад якобы сотни лет грабил остальной мир что именно Запад что-то должен и России, и странам Глобального юга, и еще кому-то, что именно Запад виновен в войне в Украине. Уверял, что Россия — это некая самобытная цивилизация с претензией на то, что ей можно всё. В Сочи, по сути, был шабаш автократичного лидера и его вассалов, сторонников, пропагандистов. Тогда как в Гранаде встречались лидеры иного мира – демократического, развитого, цивилизованного. Они говорили о том, как развивать экономику, как усовершенствовать систему безопасности, как сделать мир более справедливым". "5 октября, когда президент Зеленский находился в Гранаде, встречаясь с лидерами государств ЕС и их партнерами, в Сочи на так называемом дискуссионном клубе "Валдай" почти четыре часа вещал Путин

По мнению эксперта, то, что ряд ведущих стран ЕС, а также Великобритания пообещали Украине еще больше помогать в сфере обороны – это сигнал, что демократический мир, страны Запада остаются едиными в желании остановить авторитаризм, агрессивные режимы, которые ломают международное право, пытаются поставить на колени Западный мир.

"В Сочи же звучали отголоски ультиматума, который в декабре 2021 года выдвинул Путин, требуя отодвинуть НАТО на границы 1997 года. Когда его дипломатически послали, он вторгся в Украину, а НАТО с того времени стало лишь сильнее и больше (за счет вступления туда Финляндии, на очереди – Швеция, а там и наше время придет). Фактически две эти вчерашние встречи (в Гранаде и Сочи) стали катализатором, который ускорит объединение одних стран — вокруг демократического мира, других — вокруг авторитарных режимов, сил тьмы, которые олицетворяют сейчас РФ, КНДР (Северная Корея), Иран и ряд других менее значимых, отчасти вассальных государств", – считает Вадим Трюхан.

Он акцентирует: то, что Украина является частью Западного мира — уже неоспоримый факт. И визит Зеленского в Гранаду стал в какой-то мере историческим, завершив дрейф нашей страны от тьмы Московии — к свету демократии.

Хорошо, что на Западе это понимают — и помогают нам готовиться, – отмечает эксперт. – Плохо, что там до сих пор не дозрели до понимания необходимости предоставлять нам больше оружия, в большем ассортименте, чтобы мы сломали хребет российской военщине, заставив оккупационную армию капитулировать, а путинский безумный режим – пасть". "Сообщение о том, что получим новые системы вооружений, в частности, ПВО, свидетельствует о том, что Украина серьезно готовится к осенне-зимнему сезону, когда интенсивность ракетно-дроновых атак со стороны России возрастет. С особым прицелом на энергетическую структуру

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Западу не удастся уйти от прямого конфликта с РФ – что происходит внутри ЕС и США.