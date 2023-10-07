На Израиль полетели ракеты – ЦАХАЛ заявил о готовности к войне: что происходит

Как передает портал "Комментарии", сегодняшний день для Израиля начался весьма тревожно. Из сектора Газа боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по Израилю. В настоящее время известно, что в израильских городах пожары, есть данные о жертвах. Ряд мировых СМИ сообщает, что над многими городами Израиля были зафиксированы клубы дыма. Сирены тревоги раздались по всему Южному и центральному Израилю, а в городах Тель-Авив, Ашкелон и Кфар-Авив были слышны взрывы.

Удары по Израилю. Фото: из открытых источников

Тем временем ЦАХАЛ уже обнародовал официальное заявление, что "готов к войне". Министр обороны страны Йоав Галлант утвердил призыв солдат резерва.

Израильские военные выдали указ о том, что жителям приграничных городов лучше находиться в безопасности и постараться не выходить из домов, ведь Израиль будет отвечать довольно жестко, будут наноситься прицельные массированные удары по целям в секторе Газа.

Снимки в соцсетях показывают горящие автомобили и поврежденные здания, а израильская служба скорой помощи сообщила, что один человек погиб и по меньшей мере 15 получили ранения.

Также известно, что боевики ХАМАСа пытаются добраться до Израиля морем на небольших лодках, и, что необычно, несколько боевиков пересекли израильскую границу с помощью парашютов.

Силы ЦАХАЛа начали работу по целям террористов в Секторе Газа, а в некоторых городах с боевиками ХАМАСа, проникшими на территорию страны, идут бои. Израильские силы обороны закрыли любые дороги, пограничные переходы и мосты вблизи сектора Газа.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху созвал экстренное заседание Кабинета министров по вопросам безопасности.

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