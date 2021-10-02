Где на выходных испортится погода: прогноз синоптика

Погода в Украине в субботу, 2 октября, ожидается солнечной и с утренними туманами. Также в некоторых регионах будут заморозки и сильный ветер. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Заморозки, фото с открытых источников

По ее словам, заморозки в субботу, 2 октября, наименее вероятны в западных областях и в прибрежных районах. Днем в западных областях ожидается от +14 градусов до +18 градусов градусов. На остальной территории от +11 градусов до +16 градусов. На Западе утром возможные туманы.



"Большая часть Украины все же подмерзать ночью из-за заморозков на почве, а местами и в воздухе. Берегите, спасайте, что можете. Немного дискомфорта добавит сильный ветер на Западе Украины, в Крыму, Приазовье и в Луганской области", — написала Диденко.

Отметим, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине. Синоптики обещают на выходные хорошую, солнечную погоду. Будто лето вернулось к нам снова. Ночью прохладнее. Но с понедельника в свои права вступает капризная и дождливая осень.



Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что народный синоптик рассказал, какой будет погода этой осенью .



Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что климатические изменения коснулись и нашей страны. Ученые обеспокоены тем, что они способны за какие-то четыре десятка лет превратить превратить Украину в Сахару.

Также недавно сообщали, что Украину накроет сильными грозами и холодом. Новый атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны в конце недели слякоть и снижение температуры. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные тучи.





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