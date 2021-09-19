Часть Украины может превратиться в пустыню: ученый рассказал об изменении климата

Климатические изменения происходят в масштабах всего мира, и наша страна здесь не исключение. Они могут за каких-то 40 лет превратить Украину в Сахару. Об этом заявил руководитель Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий, общаясь с журналистами Украины 24.

Ученый убежден, что климатический процесс на нашей планете меняется постоянно. В последние годы он очень ускорился, чего раньше не наблюдалось.

Заведующий НАНЦ убежден, что все эти явления провоцируют своей антиэкологической деятельностью жители планеты. Развитие промышленности, темпы которой утраиваются, уничтожает все живое вокруг себя. Теперь вредные выбросы тепловых газов, отходы, которые человечество не думает, как убрать после себя, отравляют почву и воду, влияют на процессы в атмосфере. И привыкнуть ко всем этим супербыстрым климатическим новациям человечество не может.

По словам ученого, население в своей ежедневной деятельности, что вредит всему живому, темпов не сбавляют. Это похоже на то, как мчится авто на большой скорости. И если даже сейчас остановить авто, потому что мы чувствуем опасность, резко затормозить или даже выключить механизм, то оно еще будет катиться дальше.

Если перестать производить опасные выбросы, то природа сама начнет восстанавливаться. И мы забудем о выражении, которым объясняем нашу пагубную хозяйственность: "Это все — изменение климата".

Ученый очень переживает, чтобы наша цветущая плпнета не превратилась в пустыню. В солнечной Херсонской области, в том месте, которое называется Олешковскими песками, через какой-то небольшой промежуток времени появится своя отечественная Сахара.

Это объясняется тем, что там никогда не было песков. Наоборот, жирная и плодородная земля. За каких-то три-четыре десятка лет там хозяйничали так, как людям было выгодно, часто перепахивали землю, что обусловило подсыхание почвы. Поэтому и образовалась такая украинская Сахара. Это беда, если не очнемся и не исправим того, что натворили, ведь такое участие может ожидать весь южный регион страны.

Заведующий НАНЦ уточнил, что все земли, которые традиционно считаются Степной зоной на юге государства, могут стать со временем Сахарой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что европейцев предупредили о подорожании любимого продукта из-за изменений климата.