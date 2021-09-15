Украину накроет сильными грозами и холодом: как изменится погода

Новый атмосферный фронт принесет на территорию нашей страны в конце недели слякоть и снижение температуры. Придут надоедливые холодные дожди, солнышко на время скроется за темные тучи.

Синоптики рассказали, как изменится погода (фото из открытых источников)

16 сентября тепло будет в Западном регионе. Температура воздуха+ 20 +25 градусов.

Холодная погода придет в часть Северного и Восточного регионов — это — немалая территория Сумской, Харьковской областей. Здесь будет по-октябрьски холодно +14 +18 градусов.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко, в четверг погожая и теплая погода еще сохранится в западных областях страны. Здесь будет +23 +25. В других областях днем +16 +22 градусов. Осадков не будет.

В столице нашего государства тоже будет солнечно и сухо. Термометр покажет +19.

Вместе с тем работники Укргидрометцентра утверждают, что слякоть придет в Западный регион. Дожди пройдут на Закарпатье, Волыни и Ровенщине.

Солнечная погода станет прохладной, как предполагает госпожа Диденко, в выходные. Слякоть и холод вытеснит солнышко и любимое всеми бабье лето.

По прогнозу Укргидрометцентра, на западных территориях будут сильные грозы и ветер 17 сентября, а уже 18 сентября эта непогода переместится в центр страны. 19-20 сентября уже окончательно станет холодно, пройдут осадки, температура составит лишь +10 +15, на юго-востоке до+ 20 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что синоптики рассказали, когда изменится погода в Украине. Синоптики обещают на выходные хорошую, солнечную погоду. Будто лето вернулось к нам снова. Ночью прохладнее. Но с понедельника в свои права вступает капризная и дождливая осень.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!