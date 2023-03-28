Дело Богуслаева: о чем говорит сложившаяся ситуация – была ли госизмена

Стало известно о новом факте предательства президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева, заключенного под стражу еще минувшей осенью по подозрению в госизмене. Согласно новым данным, он еще и блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года, когда шла украинская оборона Мариуполя в целом и "Азовстали" в частности. О чем говорит вся ситуация с Богуслаевым? Почему она стала возможна? Какие следует сделать выводы на будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вячеслав Богуслаев. Фото: из открытых источников

Главный вывод из всей этой ситуации – менять правила игры в Украине, перестраивать страну после победы и даже в процессе войны

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что Богуслаев – не вражеский агент в классическом смысле слова. Но он, подчеркивает эксперт, совершеннейший "совок", что не удивительно, учитывая, что основную часть жизни (а ему – 84 года) прожил в СССР.

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совершенно четко ясно, что захвати оккупанты Запорожье, он бы прекрасно работал под РФ, не чувствуя ни малейших угрызений совести. Это – враг, при этом типичный представитель нашей номенклатуры, "элиты". Таких и сейчас много. Они могут занимать официально проукраинскую позицию, но в случае прихода россиян, будут на стороне агрессора", – поясняет Алексей Голобуцкий. "У него куча связей с Россией – друзей и так далее. И из тех разговоров, которые стали достоянием общественности

Он считает удивительным, что Богуслаев так долго действовал и вредил Украины, хоть его определенные взгляды и ранее были известны.

"Хорошо, что спецслужбы, наконец, занялись им. Плохо, что так поздно, – отмечает эксперт. – Главный вывод из всей этой ситуации – менять правила игры в Украине, перестраивать страну после победы и даже в процессе войны. Разрывать связи политики и бизнеса, жесточайшим образом наказывать за коррупцию. Богуслаев – плоть от плоти нашей системы, где бизнес и политика абсолютно связаны друг с другом. Если бы он просто был бизнесменом пророссийских взглядов – это одна ситуация. Но он ведь всегда был частью власти. Народный депутат ряда созывов, человек, рулящий многими процессами в Запорожье. Когда мы будем жить в реально демократической стране, где закон один для всех, а любая коррупция – наказуема, таких богуслаевых станет в разы меньше".

То же, что спустя почти полгода дело так и не дошло до суда, вызывает вполне обоснованные вопросы

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец рассуждает так:

"На мой взгляд, очередные факты по "делу Богуслаева" подтверждают, что на момент вручения ему подозрения в октябре 2022 года, у правоохранителей фактически ничего не было. Прошло уже пять месяцев. Экс-руководителю "Мотор Сичи" уже несколько раз продлевали содержания под стражей. А ведь из тех заявлений, которые сделаны ранее, объективно, дело должно быть уже в суде – и даже может быть вынесен приговор".

По мнению эксперта, новые подозрения демонстрируют, что у органов досудебного расследования проблемы со сбором доказательств.

"И вообще, арест Богуслаева можно расценивать не обязательно как победу наших спецслужб, а как, допустим, спецоперацию ФСБ. С целью устранения руководителя крупнейшего украинского предприятия, с которым сейчас непонятно, что происходит. Если есть четкие подозрения по определенным статьям – передавайте дело в суд! А параллельно расследуйте другие вероятные правонарушения. То же, что спустя почти полгода дело так и не дошло до суда, вызывает вполне обоснованные вопросы, – считает Ростислав Кравец. – Что касается включения Богуслаева в обменный фонд, насколько мне известно, он сам отказался от этого, не считая, что совершал какие-то преступления".

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