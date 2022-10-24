Президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева заключили под стражу: что известно

Шевченковский районный суд по ходатайству СБУ и Офиса генерального прокурора избрал меру пресечения президенту "Мотор Сичи" Вячеславу Богуслаеву. Следовательно, мужчину взяли под стражу. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Богуслаев в течение 60 суток не сможет выйти из изолятора, ведь СБУ будет проводить досудебное расследование.

Стало известно, что кроме, Богуслаева аналогичную меру пресечения избрали для начальника департамента внешнеэкономической деятельности Олега Дзюбы, его также задержала СБУ.

Обоим мужчинам правоохранители сообщили о подозрении по таким статьям УК Украины, в частности ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

В ведомстве сообщают, что СБУ все еще будет проводить комплексные мероприятия, чтобы установить других участников незаконной деятельности и привлечь виновных к ответственности.

Ранее правоохранители опубликовали аудиозаписи телефонных разговоров президента "Мотор Сичи", подтверждающие его сотрудничество с врагом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, как быть с коллаборантами во время войны . За 2022 год Офис Генпрокурора открыл более 4500 производств о госизмене и коллаборационизме, однако лишь 11% дошли до суда. Об этом сообщает движение ЧЕСТНО, ссылаясь на данные, полученные от Офиса Генпрокурора. Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что уже было несколько совещаний на самом высоком уровне и хорошо известно о позиции сузить понятие коллаборанта к оказывающим помощь армии РФ, поставляет товары для армии РФ или совершает соответствующие действия, работая на победу противника.