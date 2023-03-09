Феномен измены на клеточном уровне: Опубликовали телефонные разговоры Богуслаева с российскими «кураторами»



















О бизнес-интересах Богуслаева, его взгляде на войну в Украине, сотрудничестве с подсанкционным Ираном и лоббистах во власти говорится в обнародованных журналистами-расследователями записях телефонных разговоров, пишут "Комментарии".



Телефонные разговоры Богуслаева с российскими «кураторами»

"Схемы" получили эксклюзивные записи разговоров бывшего президента стратегически важного предприятия "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Еще осенью СБУ задержала его по подозрению в поставке в Россию авиадвигателей и запчастей к ним, которые страна-агрессор в свою очередь использовала для производства и ремонта российских ударных вертолетов.

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Журналисты верифицировали ранее не опубликованные записи. На них эксруководитель "Мотор Сечи" жалуется на обстрелы русской армии и мародерство русских солдат. Но не перестает вести дела с оккупантами – даже в разгар полномасштабного вторжения. Потому что убежден, он – в безопасности.

"Народ же ждал освободителей! А пришли, бл***, оккупанты!" - говорится в одном из разговоров Богуслаева.

На записях тогда еще руководитель предприятия и Герой Украины, после 24 февраля не только согласовывает с представителями российского ВПК дальнейшие поставки двигателей украинского производства для штурмовых вертолетов армии РФ, через "креативные схемы", в частности, Китай .

"Схема рабочая: они через китайцев платят юаны, а китайцы уже нам.." - говорит Богуслаев.

Кроме того, он откровенно выражает своим российским собеседникам пожелание, чтобы Путин довел намерение оккупации Украины до конца , понимая, что в противном случае его ждет крах.

В другом разговоре украинский бизнесмен, многолетний народный депутат Вячеслав Богуслаев, продолжая договариваться о торговле двигателями для российской штурмовой авиации, сетует на своих влиятельных собеседников в РФ, что российские ракетные обстрелы затронули возглавляемый им авиационный завод в Запорожье. Кроме того, говорит и о невероятных грабежах его предприятий.

"Скажите там на совещании у министра, что "Мотор Сич" бомбят! Скажи, что же вы бл*** делаете? – и возмущается мародерством со стороны русской армии: Грабеж страшный, бл***! Даже я не думал, что такое может быть! Народ ждал освободителей, а пришли оккупанты, бл***!"

Журналисты, как говорится, в своем расследовании пытались разобрать феномен измены фактически на клеточном уровне.

" Видимо, что многолетняя работа стратегического предприятия на российскую оборонку не могла быть завязана только на одном человеке или только на руководстве этого предприятия. Поэтому так важно выявить и наказать всех винтиков этой системы на всех уровнях ", – добавляют расследователи .





"Комментарии" также писали о том, что президента "Мотор Сечи" Вячеслава Богуслаева взяли с подозрением в измене под стражу в октябре 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", Вячеслав Богуслаев обвиняется в поставке России авиадвигателей и другого оборудования для боевых самолетов РФ, которые затем атаковали украинские населенные пункты. Следователи утверждают, что у них есть доказательства сотрудничества бизнесмена с россиянами.

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