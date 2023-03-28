Во время обороны "Азовстали" Богуслаев блокировал поставку вертолета ГУР, - СБУ

СБУ установила, что президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Президентом "Мотор Сичи" в это время был Вячеслав Богуслаев. Именно в это время шла украинская оборона Мариуполя и "Азовстали", раненых из которой ГУР Минобороны вывозило вертолетами.

Блокування припадає на час оборони "Азовсталі", поранених з якої вивозили вертольотами

"В ходе следственных действий установлена причастность высокопоставленного чиновника к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора, — сообщает СБУ. — По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по оплатной передаче ведомству вертолета типа Ми-2 для выполнение боевых задач на фронте. Впрочем, руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа. Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и скрыть эксплуатационную документацию на него".

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Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопоти и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта.

По данному факту президенту АО "Мотор Сич" дополнительно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Оборона "Азовстали" продолжалась с 18 марта по 20 мая 2022 года на территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" и на прилегающей территории и проходила в рамках боев за Мариуполь во время российского вторжения в Украину. Бои вели Вооруженные Силы Украины с одной стороны и оккупационные вооруженные силы РФ и поддерживаемая ею террористическая организация так называемой ДНР — с другой.

В свою очередь, ГУР рассказал подробности авиапрорыва на "Азовсталь". Реализация воздушного моста между Украиной и полностью окруженным гарнизоном "Азовстали" позволила продолжить оборону азовской крепости на месяц, что в свою очередь позволило оттянуть силы противника от Запорожья и Киева и выиграло для Украины время для организации обороны.

Ранее были опубликованы разговоры Богуслаева с российскими "кураторами".

Тем временем стало известно, что именно с обороны Бахмута может начаться украинское контрнаступление. А британские Challenger 2 готовы отправиться на фронт.