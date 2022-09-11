Что самое важное произошло на уходящей неделе – какие ждать последствия

Итоги уходящей недели для Украины. Что самое важное произошло, какие у данных событий могут быть последствия? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Успехи ВСУ и паническое бегство российской армии было в центре внимание на уходящей неделе

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник главным итогом уходящей недели считает успехи ВСУ в освобождении наших территорий.

ознаменовался победами, причем победами стратегическими. Нам удалось выбить россиян с Изюмского плацдарма, отбросить за реку. Причем их бегство было просто таки паническим. Что, конечно, подняло моральных дух украинских вооруженных сил. Это одна из немногих операций современности, когда атакующая сторона не превышала противника ни по количеству техники, ни по числу живой силы. Ни в чем, кроме духа и высокоточного вооружения", – отмечает эксперт. "Пришедшийся на сегодня 200-й день борьбы украинского народа после полномасштабной российской агрессией

По его мнению, происходит закономерная вещь: армия, которая старается воевать по лекалам 21 столетия –– побеждает армию, воюющую по лекалам 20-го столетия.

"Да, в нашей армии еще хватает "совка", но те боевые майоры, полковники, генералы, которые появились у нас с 2014 года, привнесли в ВСУ дух современности. Плюс – мы эффективно применяем высокоточное вооружение, которое получили от западных партнеров. Отсюда, в том числе, невероятный успех на Изюмском направлении, на Харьковском. В сентябре удалось освободить более двух тысяч км нашей территории. Идут хорошие новости со Славянского направления. По некоторым данным, уже освобождены или скоро будут Ямполь и Лиман. Имеются тактические успехи и на Херсонском направлении. Думаю, оттуда тоже стоит ожидать позитивных новостей", – считает Николай Мельник.

Понятно, продолжает он, что в последнее время основные силы ВСУ были брошены на восток. Теперь произойдет перегруппировка с, надеемся, удачным наступлением на Херсонском направлении.

"Российские войска там деморализованы. Они не имеют стойких путей сообщения со своими тылами. Под нашим огневым контролем Днепр, переправы, мосты. Живую силу и технику противник перебрасывать с помощью самолетов, вертолетов. Но этого явно недостаточно. Всё равно, что украинское зерно транспортировать фурами. Капля в море. Да еще и дорого. К тому же, украинцы держат под огневым контролем и Чернобаевку, куда имеет доступ российская авиация, – поясняет эксперт. – Предполагаю, что ВСУ вскоре приостановят наступление, произведут перегруппировку — и будут действовать, в зависимости от шагов противника. Россияне же попытаться добиться хоть каких-то успехов к концу году, чтобы их фюрер мог отрапортовать, что "всё идет по плану, всё хорошо". Так что нам следует ожидать усиления скрытой мобилизации в РФ и попыток противника наступать".

Николай Мельник призывает не требовать постоянных побед от ВСУ. Надо понимать, отмечает он, что наша армия мощнее российской только силой духа и высокоточным вооружением (причем последнее — это вопрос поставок от наших западных партнеров). Враг же куда сильнее в авиации, на море, в ракетных средствах, в живой силе. К тому же, после любого наступления мы несем серьезные потери. И нужно время, чтобы восстановиться.

"Безусловно, следует продолжать с помощью высокоточного вооружения уничтожать склады, штабы, места дислокации противника, логистические узлы. Но постоянно наступать в нынешних реалиях невозможно", – подчеркивает эксперт.

По его словам, если говорить о внутриполитической ситуации, то плохим звоночком для украинской демократии стало поддержанное Верховной Радой постановление о продолжении отсутствия прямой трансляции из зала заседаний парламента.

"На этом, в частности, настаивал Шуфрич, который, по моему мнению, является открытым агентом РФ, но сейчас перешел на службу к Зеленскому и Левочкину. Именно через Шуфрича Банковая проталкивает непопулярные решения, которые, однако, голосуются "Слугами народа". В итоге имеем ограничение доступа к публичной информации, который был добыт еще Оранжевой революцией. Еще один неприятный момент – сайт Верховной Рады перестал отображать результаты голосования. И теперь украинцы не знают, кто и как голосовал. Соответственно, нет политической ответственности за те или иные решения", – отмечает Николай Мельник.

Важнейшим (увы, трагическим) событием уходящей недели он называет смерть королевы Великобритании — Елизаветы II.

"Казалось бы, в конституционной монархии монарх не играет некой важной роли. Но это формально. Для Британии роль монарха важна, – поясняет политолог. – Учитывая, что новый монарх, Чарльз III, имел немало скандалов касательно скрытого лоббизма, еще в 70-80-х годах прошлого века, думаю, он будет пытаться активно навязывать свою волю британской исполнительной власти. Надеюсь, это не навредит отношениям Украины и Великобритании. Нам важно, чтобы поддержка Великобританией нашей страны лишь увеличивалась".

И, конечно, заключает эксперт, важным для нашей страны стало проведение на этой неделе пятой встречи в формате "Рамштайн".

"Украинский МИД демонстрирует потрясающую работоспособность, усаживая за переговорный стол министров обороны десятков стран с целью увеличения военной поддержки нашей державы", – констатирует Николай Мельник.

Важное событие уходящей недели, но с негативным оттенком, это новость о полной остановке Запорожской АЭС

Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский рассуждает так:

"Безусловно, основным для украинцев событием уходящей недели стало активное наступление украинской армии, прежде всего, в Харьковской области. Подобных наступательных действий мы ждали давно. И хорошо, что нам не были известны их детали. Неожиданность – это один из залогов успеха той операции, которую ВСУ проводят сейчас практически по всем направлениям. Всё добавляет оптимизма как жителям Украины, так и нашим международным партнерам, которые за последнюю неделю начали активнее высказываться о необходимости скорейшего завершения российско-украинской войны".

При этом, отмечает эксперт, сам формат войны меняется. ВСУ перехватили инициативу у противника и задают темп. А наше высшее военно-политическое руководство подчеркивает, что не согласно на переговоры с РФ на условиях Кремля. И даже на некий условно приемлемые сценарии, которые ранее считались гипотетически возможными. Теперь – и на этом уже акцентировал президент Зеленский – условия прекращения войны будет диктовать именно Украина.

также откровенно огорчил. В нем россияне не были указаны в качестве виновников происходящего с АЭС, где есть все риски ядерной катастрофы. Также не были представлены пути решения ситуации. Думаю, всё это будет иметь продолжение на будущей неделе". "Еще одно важное событие уходящей недели, увы, с негативным оттенком, это новость о полной остановке Запорожской АЭС, – подчеркивает Владислав Дзивидзинский. – Отчет МАГАТЭ, представленный на этой неделе

К сожалению, констатирует эксперт, страна-агрессор продолжает ракетные обстрелы украинских городов.

"Она точно не собирается сдаваться. И не остановит свои террористические действия и военные преступления. Останавливать ее можно лишь силой и мужеством, – уверен Владислав Дзивидзинский. – Что Украина делает и, уверен, продолжит делать".

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