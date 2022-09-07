В МАГАТЭ огласили свой вердикт по итогам визита на ЗАЭС: о чем он говорит – чего ждать дальше

МАГАТЭ опубликовало отчет по итогам миссии на Запорожскую АЭС. Там сказано, что существует настоятельная необходимость во временных мерах по предотвращению ядерной аварии, вызванной физическим ущербом, причиненным военными средствами. Также утверждается, что нужно создать защитную зону вокруг станции во избежание повреждений и прекратить обстрелы окрестностей для поддержания физической целостности АЭС. Подтверждается и наличие на станции российской военной техники. Как оцениваете данный отчет? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Теперь слово за G7, ЕС и коалицией "Рамштайн"

Исполнительный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, аналитик Петр Бурковский считает, что предварительный отчет МАГАТЭ свидетельствует об ответственности россии в случае возможной катастрофы.

"МАГАТЭ констатировало, что российские военные и военная техника размещены в турбинных залах ЗАЭС, где это недопустимо. Также установлен факт того, что российское военное присутствие является фактором давления на персонал станции и может повысить риск ошибочных решений. Содержится и требование к россии прекратить такую практику", – поясняет эксперт.

По его мнению, для россии это – очередное дипломатическое поражение. Ведь мир получает дополнительное доказательство в пользу двух аргументов.

"Первый – санкции должны стать действительно жесткими. В частности, страна, которая нарушает правила безопасности на ядерных объектах, не может заниматься строительством и обслуживанием атомных санкций. Деятельность Росатома в других странах должна быть прекращена. Второй – Украина должна получить оружие, чтобы нанести рф решительное поражение и заставить российские войска освободить ЗАЭС", – отмечает Петр Бурковский.

Только в таком случае, продолжает он, безопасность ЗАЭС будет гарантирована в соответствии с требованиями МАГАТЭ.

"Теперь слово за G7, ЕС и коалицией "Рамштайн". И это сильный аргумент для канцлера Шольца и Социал-демократической партии Германии, которые противятся предоставлению Украине немецких танков. Что ж, у ФРГ есть выбор: предоставить ли Украине танки или нести совместно с россией ответственность за опасность аварии на ЗАЭС", – констатирует аналитик.

Раз сказали "А", то надо было сказать и "Б" – призвать россию к полной демилитаризации ЗАЭС

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает положительной стороной этого отчета то, что в нем официально подтверждаются факты присутствия российских войск и военной техники на территории станции, в частности на первом этаже турбинных залов в энергоблоках 1 и 2, что создает повышенные риски для безопасности ЗАЭС.

"Также признаётся, что сам факт оккупации станции, в том числе давление на украинский персонал и присутствие на станции представителей компании "Росатом", создает проблемы для безопасности работы АЭС. Подтвержден и факт обстрелов, но без указания стороны, которая это сделала. Как и прогнозировалось, МАГАТЭ пытается соблюдать формальную нейтральность в этом отчете, но все равно миссии в нем хотя бы косвенно признала, что главные риски обусловлены самим фактом оккупации станции российскими войсками", – отмечает эксперт.

Кроме того, продолжает он, миссия признала, что ситуация является беспрецедентной и существует огромный риск для ядерной безопасности вследствие военных действий в районе ЗАЭС.

"Призыв "немедленного создания зоны ядерной защиты" вокруг Запорожской АЭС, в чем МАГАТЭ готова помочь, в общем-то, также является правильным. Но раз сказали "А", то надо было сказать и "Б" – призвать россию к полной демилитаризации ЗАЭС. Но здесь возникает уже типичная проблема – все международные организации, в которых рф имеет влияние, в том числе и МАГАТЭ, пытаются соблюдать формальную нейтральность. Поэтому не стоит ждать от МАГАТЭ чего-то чрезвычайного, тем более конкретных действий по обеспечению безопасности ЗАЭС. Собственными силами МАГАТЭ этого сделать не может, – поясняет Владимир Фесенко. – Единственное, что они могут сделать – продолжить контроль над ситуацией на станции, и попытаться там создать постоянно действующую миссию".

Свой сигнал тревоги и потенциальной большой опасности МАГАТЭ послало – и призвало к переговорам по урегулированию сложившейся чрезвычайной ситуации, акцентирует эксперт. Считая вероятным, что в ближайшее время будет предпринята попытка начать такие переговоры, хотя бы в неформальном и закрытом режиме.

"Удастся ли о чем-то договориться – зависит от готовности россии хотя бы к относительным компромиссам по вопросам безопасности на ЗАЭС, а также от развития военной ситуации на юге Украины, – прогнозирует Владимир Фесенко. – Кремль может попытаться использовать эту ситуацию для того, чтобы втянуть Украину в переговоры на своих условиях, и добиться общего и полного перемирия на юге нашей страны, под предлогом обеспечения безопасности АЭС. Но для Украины это неприемлемо (во всяком случае, на данный момент). Украинская сторона в этих переговорах может настаивать на демилитаризации территории ЗАЭС и полном выводе российских войск с территории станции".

Противоречие позиций Украины и россии очевидно, подчеркивает эксперт. И возможность реального компромисса в таких условиях выглядит маловероятной.

"Может быть, удастся договориться о прекращении военных действий и обстрелов в районе ЗАЭС, что было бы очень рационально с точки зрения обеспечения безопасности станции. Но даже если получится достичь такой договоренности, то будет ли она выполняться? Как видим, вопросов пока больше, чем ответов. Ситуация вокруг ЗАЭС остается напряженной, и риски для ядерной безопасности сохраняются", – заключает Владимир Фесенко.

Отчет МАГАТЭ не называет оккупационную сторону – оккупационной

Политический эксперт Богдан Бондаренко отмечает, что ничего особенного от данного отчета ожидать не приходилось.

"МАГАТЭ действует в рамках того фарватера, что и прочие международные организации в условиях нормального миропорядка. Когда ни одна из стран не нарушает основы этого самого миропорядка. В условиях же, когда рф оккупирует АЭС, любые отчеты по этому поводу выглядят как сюрреализм", – считает эксперт.

Потому что, поясняет он, отчет не называет оккупационную сторону – оккупационной. Там лишь указывается на необходимость придерживаться норм безопасности россией и Украиной.

"Это выглядит, как минимум, несерьезно и совершенно не соотносится с существующими реалиями, – подчеркивает Богдан Бондаренко. – Поясняется такое отношение, в том числе, внутренней бюрократией организаций типа МАГАТЭ, их нежеланием меняться. Плюс – они отмечают, что более жесткими выводами боятся спровоцировать рф на эскалацию. Потому, мол, и просят осуществить те или иные меры обе стороны конфликта. Сама же поездка миссии на ЗАЭС под "чутким руководством" представителей страны-агрессора выглядела гротескной. И как ситуация будет развиваться далее, предсказать, думаю, не сможет никто".

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