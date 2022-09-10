Война в Украине: как меняется ситуация на фронте – чего ждать дальше

Фактически прошла первая декада сентября. Какие выводы можно сделать о военной ситуации? Как она может в обозримом будущем развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: Минобороны Украины

У ВСУ достаточно высокие шансы выйти к началу октября уже с перехваченной стратегической инициативой

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко считает вполне понятным поднятие духа украинцев на фоне продвижения наших войск в Херсонской и Харьковской областях.

"Но мы должны понимать, что это не перехват стратегической инициативы, а пока тактические победы Украины, только попытка перехватить инициативу. На войне довольно быстро учатся. И, если сейчас россияне не смогут провести удачные для себя операции, они не только лишатся инициативы, но и получат обострение недовольств внутри страны (как так – "вторая армия мира" получает поражение от "каких-то там украинцев"). Поэтому Кремлю очень необходимы хоть какие-то победы", – поясняет эксперт.

Более того, акцентирует он, сентябрь-октябрь – это фактически последние месяцы, когда можно проводить маневренную войну. Дальше этого не позволит погода.

"Поэтому сегодня возникает вопрос – удастся ли Украине превратить наступление в стратегический перехват инициативы, и удастся ли россиянам возобновить наступательные действия. Предпосылки для этого есть у обеих сторон. С одной стороны, у Украины есть накопление западного оружия и преимущество в пехоте. С другой, у россиян есть новый 3 армейский корпус и пока преимущества в артиллерии и в воздухе", – отмечет Богдан Петренко.

Но, продолжает он, учитывая даже сообщения российских блоггеров, среди войск противника ширится понимание, что украинцы "защищают свой дом".

"Это говорит об определенной потере боевого духа – важной составляющей в любой войне, – подчеркивает эксперт. – Кроме того, самая российская система командования слабо реагирует на необходимость коренных изменений. А консерватизм на войне – это также основания для поражения. Так что у нас достаточно высокие шансы выйти к началу октября уже с перехваченной стратегической инициативой. Однако для этого нам нужно не только сохранить контроль над освобожденными территориями, но и увеличить успех. Проблема в том, чтобы сохранить соответствующую инициативу в течение тяжелого периода позиционной войны, которая, скорее всего, наступит с конца следующего месяца".

ВСУ выбрали правильный момент для наступления – в короткие сроки деоккупированы десятки населенных пунктов, происходит массовое бегство противника

Руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко отмечает, что в первой декаде сентября мы стали свидетелями того, как ВСУ продолжают внедрять фактически непрогнозирумые для врага шаги.

"Видим нарастание динамики контрнаступательных действий, которые проходят с июля-августа. Тогда мы поразили (во всех смыслх) обстрелами инфраструктуры противника во временно оккупированном Крыму, на Херсонщине, на Донбассе. А в сентябре неожиданно для Кремля и его вояк украинская армия начала массированные наступательные действия на Харьковском направлении. В Москве рассчитывали на поникшую мотивацию, на упадок морального духа украинцев после постоянных обстрелов Харькова и области. На оккупированной части региона даже начали подготовку к псевдореферендуму. И молниеносное продвижение ВСУ сломали планы Кремля. В короткие сроки деоккупированы десятки населенных пунктов, происходит массовое бегство противника. Это говорит о том, что выбран правильный момент для наступательных действий ВСУ", – считает эксперт.

Безусловно, продолжает он, сыграло свою роль накопление необходимого для такой операции наступательного вооружения, за что спасибо западным партнерам. Как отмечал главком ВСУ Залужный в своей недавней статье, это позволило нам бить дальше и точнее, уничтожая тыловые базы врага.

"Ни срочно созванное вчера Путиным заседание Совбеза РФ, ни попытки перебросить дополнительные войска на Харьковское направления ни к чему не привели. Армия агрессора продолжает отступать. Балаклея уже наша, Купянск, похоже, тоже. Уже сегодня в пабликах Телеграмма пишут, что россияне бегут из Изюма", – отмечает Игорь Чаленко.

Он призывает не тешить себя иллюзиями. И понимать, что нынешнее наше наступление – это, как говорится, удачно сошлись звезды на небе. Мы накопили соответствующие силы и средства, выбрали удачное время и место, использовали фактор неожиданности.

"Думаю, Кремль будет пытаться затормозить активизацию ВСУ. Не исключено, что с помощью нового удара со стороны Беларуси. Продленные там в очередной раз учения имеют интересную "легенду" об "освобождении временно оккупированных территорий". Хорошо, что в ответ мы анонсировали свои учения у украино-белорусской границы. У Путина, похоже, нет других вариантов, кроме как открыть второй фронт со стороны Беларуси, создав угрозы для Житомирской, Волынской, Ровенской областей. Но я сомневаюсь, что это будет просто. Лукашенко понимает, что в его армии плюс-минус боеспособными можно считать от силы 15 тысяч штыков. Военного эффекта это не даст, зато создаст массу внутренних рисков", – прогнозирует эксперт.

"Потому в обозримом будущем мы скорее увидим продолжение контрнаступательных действий ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. Продолжится и накопление ресурсов на кампанию-2023 года. Для освобождения Крыма, Донбасса и прочих наших земель. Понятно, что с крысиными бегами российских войск, которые перебрасывались то на Херсонское, то на Харьковское направление для сдерживания украинского наступления, ресурса для взятия той же Донецкой области в админграницах, как требует Путин, у противника нет. Так что в ближайший месяц, думаю, мы услышим еще немало хороших новостей с фронта, – считает Игорь Чаленко. – При этом надо понимать, что взбешенный очередными неудачами Путин захочет отыграться. Мы увидим усиление обстрелов гражданских населенных пунктов из РСЗО, дальнобойными ракетами. К военному искусству это не имеет никакого отношения. Это больше от бессилия, лютой ненависти и осознания неминуемого поражения".

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