Реверанс Эрдогана в сторону Путина – есть ли опасность для украино-турецких отношений

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Халуком Байрактаром, гендиректором турецкой компании "Байкар" (Baykar), которая производит беспилотники "Байрактар", детали строительства завода "Байкар" в нашей стране и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих. Также Зеленский высоко оценил вклад Х.Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных Сил в борьбе с агрессором – и вручил ему орден "За заслуги" I степени. Между тем, на днях президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сделал ряд явно пророссийских заявлений. Так, он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным относительно того, что зерно из Украины якобы едет в "богатые" западные страны, а не в Африку и Азию. Кроме того, раскритиковал Запад из-за военной поддержки Украины и санкций против РФ. О чем говорят действия и заявления Х.Байрактара и Р.Эрдогана? Как украино-турецкие отношения могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: DW
Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос призывает различать риторику и дела.
Что касается зернового соглашения, то, судя по риторике Эрдогана, он, с одной стороны, хочет сохранить ее. С другой – подыгрывает Путину, делавшему подобные заявления в стиле "зерно идет куда-то не туда", "договоренности можем прервать", поясняет Игорь Семиволос.
Выпады в сторону Запада по поводу поставок вооружения в Украину, по мнению эксперта, выглядят из уст президента Турции, как минимум, странно – учитывая продажу нашей стране тех же беспилотников "Байрактар", заключения соглашения о строительстве завода по их производству на нашей территории, награждения Х.Байрактара украинским орденом "За заслуги" І степени и так далее.
Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что на заявления и публичную позицию Эрдогана влияет надвигающиеся президентские и одновременно парламентские выборы в Турции, которые должны пройти в июне 2023 года.
С этим, считает он, связана попытка укрепить хотя бы в публичной плоскости новую весомую роль Турецкой республики во взаимоотношении с Западом (отдельные встречи с Байденом, спор с Финляндией и Швецией по поводу вступления в НАТО), на Ближнем Востоке (в сирийском вопросе), Северном Кавказе (поддержка Азербайджана в конфликте с Арменией), Восточном Средиземноморье (обострение отношений с Грецией), Восточной Европе (посредничество в украинско-российской войне, стратегия балансирования военной и экономической кооперации с Украиной и политической поддержкой антизападных линий Путина).
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