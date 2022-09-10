Реверанс Эрдогана в сторону Путина – есть ли опасность для украино-турецких отношений

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Халуком Байрактаром, гендиректором турецкой компании "Байкар" (Baykar), которая производит беспилотники "Байрактар", детали строительства завода "Байкар" в нашей стране и производство новой продукции с использованием украинских комплектующих. Также Зеленский высоко оценил вклад Х.Байрактара и его компании в увеличение мощности украинских Вооруженных Сил в борьбе с агрессором – и вручил ему орден "За заслуги" I степени. Между тем, на днях президент Турции Реджеп Таип Эрдоган сделал ряд явно пророссийских заявлений. Так, он согласился с президентом РФ Владимиром Путиным относительно того, что зерно из Украины якобы едет в "богатые" западные страны, а не в Африку и Азию. Кроме того, раскритиковал Запад из-за военной поддержки Украины и санкций против РФ. О чем говорят действия и заявления Х.Байрактара и Р.Эрдогана? Как украино-турецкие отношения могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: DW

Мы наблюдаем часть общей антизападной риторики Эрдогана – не более

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос призывает различать риторику и дела.

Продолжаются дискуссии в Европейском Союзе, куда турки давно пытаются попасть. Есть сложности в отношениях с США. Отсюда и соответствующая антизападная риторика турецкого лидера". "Риторика Эрдогана, без сомнения, пророссийская. Точнее даже – антизападная. И это смотрится даже привычно, – отмечает эксперт. – На данный момент существует несколько точек напряжения для Турции. В частности, ситуация вокруг Греции, в адрес которой тот же Эрдоган не раз делал агрессивные выпады

Что касается зернового соглашения, то, судя по риторике Эрдогана, он, с одной стороны, хочет сохранить ее. С другой – подыгрывает Путину, делавшему подобные заявления в стиле "зерно идет куда-то не туда", "договоренности можем прервать", поясняет Игорь Семиволос.

Выпады в сторону Запада по поводу поставок вооружения в Украину, по мнению эксперта, выглядят из уст президента Турции, как минимум, странно – учитывая продажу нашей стране тех же беспилотников "Байрактар", заключения соглашения о строительстве завода по их производству на нашей территории, награждения Х.Байрактара украинским орденом "За заслуги" І степени и так далее.

"Тут мы наблюдаем скорее просто часть общей антизападной риторики Эрдогана – не более. Тем более, что он акцентировал, будто Запад якобы передает Украине "хлам". Возможно, глава Турции имел в виду, что его страна, напротив, направляет нам современные виды вооружений, – размышляет Игорь Семиволос. – Кроме того, следует понимать, что в Турции в 2023 году выборы. И президентские, и парламентские. И основная часть эрдогановской риторики связанна именно с этим, с внутриполитическими процессами. Прогнозирую, что чем ближе выборы – тем больше подобного рода контраверсийных заявлений прозвучат из уст Эрдогана".

Украинско-турецкие отношения необходимо рассматривать не в русле позиционной возни, имеющей политический характер, а в русле конкретных проектов и действий

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак уверен, что на заявления и публичную позицию Эрдогана влияет надвигающиеся президентские и одновременно парламентские выборы в Турции, которые должны пройти в июне 2023 года.

"Эрдоган намерен агрессивной внешнеполитической программой перекрыть внутриполитические экономические проблемы (годовая инфляция в Турции летом превысила 78%, а турецкая лира просела в 2,5 раза). К тому же, ходят слухи о том, что он может перенести президентские выборы на осень 2022 года", – отмечает эксперт.

С этим, считает он, связана попытка укрепить хотя бы в публичной плоскости новую весомую роль Турецкой республики во взаимоотношении с Западом (отдельные встречи с Байденом, спор с Финляндией и Швецией по поводу вступления в НАТО), на Ближнем Востоке (в сирийском вопросе), Северном Кавказе (поддержка Азербайджана в конфликте с Арменией), Восточном Средиземноморье (обострение отношений с Грецией), Восточной Европе (посредничество в украинско-российской войне, стратегия балансирования военной и экономической кооперации с Украиной и политической поддержкой антизападных линий Путина).

"Практические украинско-турецкие отношения необходимо рассматривать не в русле позиционной возни, имеющей политический характер, а в русле конкретных проектов и действий, которые во многом опираются на крепкие личные контакты двух президентов. Совершенно очевидно, что сотрудничество с турецким заводом "Байкар" и строительство завода на территории Украины, направленного на военные нужды нашей страны, не было возможным без личного согласия Эрдогана, – поясняет Олег Постернак. – Поэтому антизападные выпады Эрдогана – это, скорее всего, тактическое заигрывание с частью условно правого электората, ожидающего усиления доминантной роли Турции на региональной и международной арене и культивирующего проект пантюркизма. Это разумная, вписывающаяся в традиции восточной дипломатии, концепция турецкой внешней политики как сдерживающего "мостика" между Западом и Востоком, политического и экономического "хаба", который должен обернуться, по намерению Эрдогана, конкретными бонусами для его страны".

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