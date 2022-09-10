Купянск - наш: над городом уже флаг Украины (ФОТО)

Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.

ВСУ. Фото из открытых источников

"Купянск — это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", — написала Наталья Попова.

Днем ранее российские пропагандисты пытались изобразить картинку, что украинских воск ни вблизи Купянска, ни в самом Купянске нет. Для этого российские военкоры в сеть забрасывали фото на фоне таблички Купянск и говорили о том, что российские войска получают подкрепление.

Лучшим ответом на тысячу слов российских пропагандистов есть несколько фото украинских защитников, которые выложили в сеть фото и видео, подтверждающие, что над центральной частью Купянска установлен украинский флаг и город взять под контроль ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало - Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. О чем говорит данное решение? Насколько оно окажется болезненным для страны-агрессора? Есть ли шанс, что подобным образом поступят другие европейские страны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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