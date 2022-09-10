Купянск - наш: над городом уже флаг Украины (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.
ВСУ. Фото из открытых источников
Днем ранее российские пропагандисты пытались изобразить картинку, что украинских воск ни вблизи Купянска, ни в самом Купянске нет. Для этого российские военкоры в сеть забрасывали фото на фоне таблички Купянск и говорили о том, что российские войска получают подкрепление.
Лучшим ответом на тысячу слов российских пропагандистов есть несколько фото украинских защитников, которые выложили в сеть фото и видео, подтверждающие, что над центральной частью Купянска установлен украинский флаг и город взять под контроль ВСУ.
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Также издание "Комментарии" сообщало - Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. О чем говорит данное решение? Насколько оно окажется болезненным для страны-агрессора? Есть ли шанс, что подобным образом поступят другие европейские страны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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