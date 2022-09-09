Четыре страны ЕС закрывают въезд российским туристам: когда на подобный шаг решатся другие страны



















Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. О чем говорит данное решение? Насколько оно окажется болезненным для страны-агрессора? Есть ли шанс, что подобным образом поступят другие европейские страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Россияне должны осознать ценность возможности путешествовать по демократическим странам

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что нежелание Польши и стран Балтии пускать на свою территорию россиян – отличная прививка от фашизма для жителей страны-агрессора.

"Она им очень нужна, хоть они сами этого пока не понимают. Россияне должны осознать ценность возможности путешествовать по демократическим странам. И платить цену за поддержку путинского режима, за одобрение всех военных преступлений, которые армия агрессора творит в Украине, – поясняет эксперт. – Первые четыре страны ЕС уже заявили, что закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. Думаю, со временем к ним присоединяться еще некоторые. К сожалению, не все".

У Путина, поясняет Николай Давидюк, есть надежные союзники – в лице Франции, Германии, Венгрии, стран юга Европы.

"Для них российские деньги, в том числе в курортный сезон, важнее жизни украинцев. Но тем самым данные страны теряют свое лидерство, – подчеркивает эксперт. – Это демонстрация того, что в нужный момент правильных антироссийских действий основатели ЕС теряют свое лидерство. А другие государства, которые меньше по масштабу, в том числе своих экономик, демонстрируют правильное политическое, геополитическое, стратегическое понимание ситуации. И, по сути, именно они становятся теперь европейскими лидерами в смысле защиты тех самых демократических ценностей, на которых и зиждется Евросоюз".

Отлично, что страны Балтии и Польша уже сделали такой шаг, другим странам, похоже, нужно еще время, чтобы понять значимость таких действий во влиянии на рф

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос отмечает, что визовые ограничения и запрет на въезд – это один из тысяч укусов.

"Сам по себе такой шаг не приведет к Победе, но в комплексе со всеми действиями создает эффективное влияние на нравственное состояние русни. Такие ограничения ускоряют понимание внутри рф, что ответственность должно нести всё их общество", – поясняет эксперт.

По его словам, как после Второй мировой войны немцев централизованно водили в кинотеатры, чтобы показать, что натворил "коллективный Гитлер", до чего привело их "я вне политики", так и в сегодняшних условиях действия мирового общества должны демонстрировать общее влияние.

"Нам очень важна консолидация наших партнеров вокруг таких действий, – уверен Андрей Кривонос. – Отлично, что страны Балтии и Польша уже сделали такой шаг. Другим странам, похоже, нужно еще время, чтобы понять значимость таких действий во влиянии на рф. И осознать важность с ограничениями въезда россиян в цивилизованные государства как победу дипломатии над экономикой".

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