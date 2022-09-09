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Четыре страны ЕС закрывают въезд российским туристам: когда на подобный шаг решатся другие страны

Решение Эстонии, Латвии, Литвы и Польши ограничить въезд гражданам РФ говорит о том, что теперь последнее слово за решениями ЕС зависит не только от позиции его лидеров Германии и Франции

сегодня, 11:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Эстония, Латвия, Литва и Польша 19 сентября закроют въезд российским туристам с шенгенскими визамиО чем говорит данное решение? Насколько оно окажется болезненным для страны-агрессора? Есть ли шанс, что подобным образом поступят другие европейские страны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Четыре страны ЕС закрывают въезд российским туристам: когда на подобный шаг решатся другие страны

Российский паспорт. Фото из открытых источников

Россияне должны осознать ценность возможности путешествовать по демократическим странам

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен, что нежелание Польши и стран Балтии пускать на свою территорию россиян – отличная прививка от фашизма для жителей страны-агрессора.

"Она им очень нужна, хоть они сами этого пока не понимают. Россияне должны осознать ценность возможности путешествовать по демократическим странам. И платить цену за поддержку путинского режима, за одобрение всех военных преступлений, которые армия агрессора творит в Украине, – поясняет эксперт. – Первые четыре страны ЕС уже заявили, что закроют въезд российским туристам с шенгенскими визами. Думаю, со временем к ним присоединяться еще некоторые. К сожалению, не все".

У Путина, поясняет Николай Давидюк, есть надежные союзники – в лице Франции, Германии, Венгрии, стран юга Европы.

"Для них российские деньги, в том числе в курортный сезон, важнее жизни украинцев. Но тем самым данные страны теряют свое лидерство, – подчеркивает эксперт. – Это демонстрация того, что в нужный момент правильных антироссийских действий основатели ЕС теряют свое лидерство. А другие государства, которые меньше по масштабу, в том числе своих экономик, демонстрируют правильное политическое, геополитическое, стратегическое понимание ситуации. И, по сути, именно они становятся теперь европейскими лидерами в смысле защиты тех самых демократических ценностей, на которых и зиждется Евросоюз".

Отлично, что страны Балтии и Польша уже сделали такой шаг, другим странам, похоже, нужно еще время, чтобы понять значимость таких действий во влиянии на рф

Глава Директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине, участник территориальной обороны Андрей Кривонос отмечает, что визовые ограничения и запрет на въезд – это один из тысяч укусов.

"Сам по себе такой шаг не приведет к Победе, но в комплексе со всеми действиями создает эффективное влияние на нравственное состояние русни. Такие ограничения ускоряют понимание внутри рф, что ответственность должно нести всё их общество", – поясняет эксперт.

По его словам, как после Второй мировой войны немцев централизованно водили в кинотеатры, чтобы показать, что натворил "коллективный Гитлер", до чего привело их "я вне политики", так и в сегодняшних условиях действия мирового общества должны демонстрировать общее влияние.

"Нам очень важна консолидация наших партнеров вокруг таких действий, – уверен Андрей Кривонос. – Отлично, что страны Балтии и Польша уже сделали такой шаг. Другим странам, похоже, нужно еще время, чтобы понять значимость таких действий во влиянии на рф. И осознать важность с ограничениями въезда россиян в цивилизованные государства как победу дипломатии над экономикой".

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Источник: https://comments.ua/
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