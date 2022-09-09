В США назвали важный город, который ВСУ могут освободить в течение следующих 72 часов

Во время своей наступательной операции украинские воины добились значительных успехов в Харьковской области. Сейчас ВСУ делают большой прорыв на Купянск. Есть все основания говорить, что ВСУ могут освободить населенный пункт в течение ближайших 72 часов. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Американские специалисты считают, что украинские защитники подошли к позициям в радиусе 15 км от Купянска.

В Институте изучения войны отмечают, что теперь российские тыловые позиции на Харьковщине открыты для дальнейшего наступления украинской армии. Поэтому у украинских защитников есть большие шансы деоккупировать Купянск в течение следующих 72 часов.

Со спутниковых снимков видно, что Украина сейчас вернула контроль над Борщёвой, Ивановкой вдоль трассы Е 40. Кроме этого, ВСУ, вероятно, освободили Шевченково или обошли населенный пункт и продвинулись в направлении Грушевки, учитывая геолокационные кадры в Боровском (20 км юго-западнее Купянска) и сообщения России о боях близ Грушевки.

Американские эксперты считают, что Россия может потерять Купянск, как важный узловой центр, это усложнит для Москвы поддержку наступательных и оборонных операций, но говорить о том, что Россия полностью потеряет линию связи с Изюмом нельзя.

Также в ISW подчеркнули, что оперативное наступление украинских войск в Харьковской области вызывает панику в рядах российской армии.

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