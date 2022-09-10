Россиян сносит, как цунами: в ОП рассказали о ситуации на Харьковском направлении

Российские войска, которые стояли и стоят на Харьковском направлении оказались не готовы к тому, что сейчас происходит в оккупированных районах области. В итоге, в российской армии начался полный коллапс. Те войска, которые там стоят, сносит, как цунами. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП считает, что украинским военным в ходе наступательной кампании уже практически удалось вольностью изолировать изюмскую группировку. Фактически россияне оказались в ситуации, когда остался к ним один проход с востока. Свою роль здесь сыграло разрушение моста через реку Оскол. Таким образом оккупационные воска оказались в оперативном окружении.

На Банковой подтвердили, что ВСУ удалось серьезно пополнить обменные фонд, потому как в ходе контрнаступления захвачено в плен очень много россиян. Также армия Украины пополнилась трофейной техникой, которую российские военные просто оставляли на поле боя, спасаясь бегством.

"Взято множество вооружения и техники, пленных, почти изолирована изюмская группировка — там один проход с востока остался… С учётом разрушенного моста через Оскол, они окружены в оперативном отношении", — отметил Арестович.

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Также издание "Комментарии" сообщало — правящая партия российского диктатора Путина "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" на оккупированных территориях Украины.





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