У Путина назвали новую дату "референдумов" в Украине: какая цель Кремля – как реагировать украинцам

Правящая партия российского диктатора Путина "Единая Россия" предложила провести 4 ноября (День народного единства России) "референдумы" об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Каковы перспективы этих "мероприятий"? К чему они приведут? Чем можем ответить? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

У Путина придумали новую дату "референдумов" в Украине. Фото: из открытых источников

У нас остается стратегическая цель – уничтожение Российской Федерации, на заявления о фейковых "референдумах" не стоит обращать внимание

Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Во-первых, пока такие заявления звучат от отдельных личностей. Это в целом не официальная позиция партии власти страны-агрессора. Во-вторых, плевать нам на такие инициативы россиян, равно как на те заранее заготовленные данные, которые они хотят в итоге огласить после проведения псевдореферендумов. Так что я не стал бы уделять так много внимание организации этого шутовского действа. Даже самим россиянам понятно, что это – фикция. Что результат, который будет, в конце концов, провозглашен, уже заранее нарисован. Ни о каком реальном волеизъявлении речи быть не может".

Если же размышляя о том, что именно могут провозгласить на этих "референдумах", то тут есть ряд вариантов, считает эксперт.

"Могут готовить, к примеру, устроить провозглашение очередной псевдонезависимой, псевдонародной псевдореспублики. Или нескольких. Условные Херсонская, Харьковская, Запорожская "народные республики". Второй вариант – могут в бумажки записать не "провозглашение независимости" данных территорий, а их присоединение к псевдоДНР или псевдоЛНР. Третий вариант – могут вписать в так называемые "бюллетени" инициативу о провозглашении "Новороссии", которая будет в себя включать все эти фейковые "народные республики". То есть, создание некоего единого "федеративного государства". После чего это псевдогосударство обратится к Путину – царь-батюшка, прими нас в состав РФ!" – прогнозирует Георгий Тука.

По его словам, какой вариант выберет агрессор пока не ясно. Но с прагматической точки зрения, акцентирует эксперт, это никого значение и не имеет.

"Какая нам разница, сфабрикуют они те или иные данные? У нас остается стратегическая цель – уничтожение Российской Федерации. И тактическая цель – освобождение ВСЕХ украинских территорий от оккупации. На этом нам и следует сосредоточить все усилия", – констатирует Георгий Тука.

Псевдореферендумы загонят временно оккупированные территории даже не в "серую", а в "черную зону"

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко признался, что сложно комментировать новости из палаты №6 общегосударственного дурдома, в который превратилась РФ.

"Они могут называть любые даты фейковых референдумов – суть от этого не изменится. Ни одна цивилизованная страна мира, которая не живет по злодейским понятиям, никогда не признает ни аннексию Крыма, ни какой-либо другой части территории Украины. Потому что признание подобных действий приведет к тому, что происходило в конце 30-х годов прошлого века. Когда пытались умиротворить Гитлера, позволяя ему красть чужие территории. В итоге так и не умиротворили – и началась Вторая мировая война", – напоминает эксперт.

Он не исключает, что отдельные отсталые страны, с отсталыми правительствами, или же недогосударства, являющиеся сами не признанными, могут подыграть РФ – и поддержать те или иные ее аннексии. Но сути это не поменяет, уверен Сергей Войченко. Аннексии останутся незаконными. А Вооруженные Силы Украины и партизанское движение продолжат уничтожать коллаборантов и российских оккупантов.

"Псевдореферендумы загонят временно оккупированные территории даже не в "серую", а в "черную зону". Сделают людей, которые там проживают, изгоями. Ни одна цивилизованная страна не признает выданные там российские паспорта и прочие "документы". Туда не будет поставляться иностранная продукция. На эти территории не станут распространяться гарантийные обязательства. Это будет нарастающий ком проблем", – предупреждает эксперт.

По его мнению, Кремль может рассматривать эти фейковые мероприятия как возможность, "назначив" эти территории российскими, в случае прогнозируемого продвижения ВСУ в рамках деоккупации, назвать это нападением на РФ. И воспользоваться как предлогом для официального объявления войны Украине – с оглашением уже не скрытой, а реальной всероссийской мобилизации.

"Заставить РФ отказаться от подобных планов может лишь полная изоляция на международном уровне, отказ от закупок у страны-агрессора энергоносителей и увеличение поддержки Украины оружием. Лишь наши победы на полях сражений могут заставить агрессора отступить, – уверен Сергей Войченко. – Лечение тут бессмысленно. Только ампутация. Организм российского государства абсолютно прогнил изнутри. Там продолжаются деструктивные процессы. Причем, гния сам, этот организм пытается еще и отравить всё вокруг. Все наши территории должны быть освобождены, а все, причастные к агрессии, уничтожены или же предстать перед трибуналом".

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