200-й день с начала широкомасштабной войны РФ против Украины: главные выводы и прогнозы

Сегодня, 11 сентября, идет 200-й день с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины. Какие выводы можно сделать на данный момент? Как события могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Так быстро, как хотелось бы, деоккупировать все наши территории, увы, не получится

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что на данный момент можно сделать ряд выводов стратегического порядка.

"Во-первых, сорваны все стратегические задачи противника. Во-вторых, украинское государство существует и успешно борется с агрессором, нация сплотилась. В-третьих, произошло рождение новых Вооруженных Сил Украины, их закаливание в боях. Они осваивают не только стратегическую оборону, но и проведение стратегического уровня наступательных действий, что мы видим в последние дни в Харьковской области. Не по всему фронту, конечно. Нет еще равенства военного потенциала с противником, над этим надо работать", – поясняет генерал.

При этом, продолжает он, есть консолидация вокруг Украины наши военно-политических союзников, несмотря на все усилия РФ подорвать такое единство. Причем не только боевыми действиями против Украины, но и экономическими ударами по Западу. То же прекращение поставок газа, попытки вернуться к идее закрыть морской зерновой коридор.

"Также Путин продолжает ядерный шантаж. Если не применением тактического ядерного оружия, то радиоактивным заражением вокруг Запорожской АЭС, – напоминает Игорь Романенко. – Ну, а нам следует помнить, что боевые действия – это многополярная работа. Контрнаступательные, наступательные, оборонительные должны быть в одной связке, с учетом реалий на том или ином участке фронта. Общая протяженность которого – 2,5 тысячи км, из которых около 1 тысячи км – активный фронт. Где-то нам придется останавливаться, обороняться, подтягивать резервы. Так быстро, как хотелось бы, деоккупировать все наши территории, увы, не получится. Тем более, что мы не имеем пока достаточно наступательного вооружения. Но события сентября, безусловно, сделали нашу победу ближе".

Стремительное наступление ВСУ на Харьковском направлении показало, что фронт может каскадно разваливаться даже от одной удачной операции

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик рассуждает так:

"200-й день открытой войны обозначил некую новую категорию России – как "страны 200" (по аналогии с "грузом 200" – погибшими). Фактически Россия идет к своему бесславному концу. Если ранее россияне называли Украину "страной-ошибкой", несостоявшимся государством, то мы теперь считаем, что они – "страна 200". 56 тысяч погибших российских военнослужащих, 20 тысяч безвозвратных потерь в брошенных против Украины частных военных компаниях. Всего около 100 тыс. "груза 200" разных категория вояк. И это без всяких "лугандонов" и прочих квазиобразований".

По большому счету, продолжает эксперт, 200-й день войны обозначил, что РФ перешла рубикон – и штурмует уже не Днепр в попытке захватить Киев, а Стикс (река мертвых в древнегреческой мифологии), уходя в эту самую категорию "страны 200".

"Стремительное наступление ВСУ на Харьковском направлении показало, что фронт может каскадно разваливаться даже от одной удачной операции. А каскадное разрушение фронта демонстрирует, что у РФ нет тылов, достаточных для обороны. Нет эшелонированного оборонительного рубежа. Нет поддержки у населения. Нет коммуникационных сетей логистики. Что у оккупационных войск – недостаточная подвижность и мобильность. Их можно легко и сильно бить, даже не доминирующими силами на фонте. Это очередной гвоздь в миф о непобедимой российской армии", – уверен Виталий Кулик.

По его словам, кто-то уже сравнивает происходящее с Мугденами (наиболее масштабное, продолжительно (с 19 февраля по 10 марта 1905), самое кровопролитное сражение русско-японской войны, окончившееся победой Японии), с Цусимским морским сражением (май 1905 года, когда российская 2-я эскадра флота Тихого океана потерпела сокрушительное поражение от Императорского флота Японии).

"Сами россияне и кремлевские пропагандисты говорят, что это "великое отступление", сравнивая с 1915 годом. Потом они надеются на новый брусиловский прорыв (фронтовая наступательная операция Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Брусилова во время Первой мировой войны, проведенная 22 мая — 7 сентября 1916 года, в ходе которой было нанесено тяжёлое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии). А я бы советовал российским пропагандистам, если и делать аналогии, то с 1917 годом. А именно – с тем, как разваливаются империи после поражений на фронте или выходе из проигрышной для себя войны (как было с российской империей после выхода из Первой мировой). В таких реальностях, с учетом того, что время спрессовывается, ускоряется, падение РФ, ее развал, может произойти не в течение ближайших двух лет, а намного быстрее", – прогнозирует эксперт.

Он отмечает, что для украинских общества и армии происходящее – это получение огромного морального превосходства, громадный энтузиазм, ощущение того, что победа близка.

Украина и этим наступлениям, и подобными заявлениями в 200-й день войны фиксирует готовность воевать до конца – до победы. Которой будет считаться не просто изгнание оккупантов со всей нашей территории, но и разрушение РФ как источника постоянной опасности для всего мира", – резюмирует Виталий Кулик. "Думаю, зафиксированная социологами цифра в 85% украинцев, уверенных в нашей победе, увеличится. Как увеличиться цифра тех, кто готов сражаться дальше и не идти на компромиссы с агрессором. Это дает моральное право и уверенность президенту Зеленскому отбрасывать предложения о любых сепаратных переговорах, тайных договоренностях, "договорняках" с РФ и отдельными представителями Запада (и не только), которые ему пытаются всячески подсунуть. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее заявление Зеленского

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