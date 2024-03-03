Что самое важное произошло на этой неделе: какие последствия для Украины

Неделя, на которой Украина попрощалась с зимой и вошла в весну, была насыщена итогами и прогнозами, в том числе связанными с ходом войны. Но произошел и ряд резонансных событий, включая заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военнослужащих стран НАТО в Украину. Под прицелом была и ситуация в США, где продолжаются споры вокруг выделения помощи Украине. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой проанализировать наиболее важные, с их точки зрения, события недели (с 26 февраля по 3 марта).

Итоги недели. Фото: из открытых источников

В США появилась возможность возвратиться к дебатам о выделении пакета помощи для Украины

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что американский Конгресс принял на уходящей неделе бюджетные решения, которые позволяют избежать шатдауна в ближайшее время.

Даже в случае применения "обходной петиции" или других процедурных механизмов для внесения украинского вопроса в повестку – это может занять полтора-два месяца. В этих условиях Украина пытается компенсировать перебои в предоставлении американской помощи усилением поддержки из других источников. Есть позитивные сигналы от МВФ, получены гранты от японского правительства, новый пакет военной помощи от Швеции", – отмечает эксперт. "Это открывает возможность для возвращения к дебатам о выделении пакета финансовой помощи для Украины. Но гарантий быстрого результата все еще нет

Он также напоминает, что 1 марта президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписали двустороннее соглашение о безопасности между странами.

"Нидерланды – это уже седьмая страна, которая подписывает подобное соглашение, – подчеркивает Игорь Попов. – Президент Украины пригласил Марка Рютте в Харьков, и его визит имеет особое значение. Именно Рютте рассматривается как основной претендент на должность Генерального секретаря НАТО. Поэтому личные связи с этим политиком, его непосредственные наблюдения за ситуацией в близких к линии фронта городах, важны для стратегического сотрудничества не только с Нидерландами, но и с НАТО в целом".

Нидерланды, продолжает эксперт, являются одним из лидеров в "авиационной коалиции", и именно от этой страны могут поступить на вооружение ВВС Украины первые боевые истребители F-16.

"В соглашении с Нидерландами также есть особенная деталь, которая отсутствует в других подобных документах. В тексте предлагается разместить в Гааге международный трибунал по расследованию преступления агрессии РФ против Украины, который будет рассматривать вину высшего руководства России в развязывании агрессивной войны. Дискуссии о формате этого трибунала еще продолжаются в рамках "формулы мира". Но сам факт размещения трибунала в Гааге будет иметь большое символическое значение, так как именно там находится и Международный уголовный суд, и Международный суд ООН", – поясняет Игорь Попов.

По его словам, реализация пакета двусторонних договоров о безопасности имеет одну общую цель – усилить обороноспособность Украины для противодействия агрессии не только в данный момент, но и на многолетнюю перспективу.

"В недавнем докладе Rand Corporation успешной для Украины стратегией называется "Дикобраз", – отмечает эксперт. – Речь о создании устойчивой системы обороны, военно-промышленного комплекса, разведывательных возможностей для того, чтобы цена нападения на такую страну была слишком высокой – и агрессор вынужден был бы отказаться от своих планов".

Важным есть решение Еврокомиссии о выделении нам более 4 млрд евро уже в марте

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает, что в течение недели для нашей страны в экономическом плане доминировали внешние факторы.

К сожалению, тут после принятия законопроекта Сенатом в середине февраля пока никаких подвижек нет", – отмечает эксперт. "Мы внимательно наблюдали за происходящим в Конгрессе США и вокруг него. А именно – за продолжением эпопеи вокруг законопроекта о выделении Украине экономической и военной помощи

Важным он называет решение Еврокомиссии, подтверждающее выделение Украине 50 млрд евро с соответствующими условиями. И первый транш (более 4 млрд евро) мы получим уже в марте.

Очень неприятно, что с соседями, партнерами у нас уже который месяц длится конфликт, от которого страдают и Украина, и Польша ". "Также позитивным стало решение по итогам завершения работы очередной миссии МВФ в Украине. Получим деньги еще и от этой финансовой институции, – подчеркивает Алексей Плотников. – Увы, но продолжаются безобразия на польско-украинской границе, которую продолжают блокировать протестующие фермеры под бездействие своих властей

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