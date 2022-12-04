Чем жила Украина и мир на уходящей неделе: что произошло самое знаковое

Украина пережила очередную насыщенную событиями неделю. Осень перетекла в зиму, мы продолжаем давать отпор российской агрессии, а "Комментарии" продолжают еще и сбор экспертных мнений с анализом уходящей недели.

СБУ. Фото: из открытых источников

Как минимум три важных события произошли на уходящей неделе

Политтехнолог Борис Тизенгаузен выделил три ключевых события уходящей недели.

То есть, говорят уже не о том, как Россия будет побеждать (и будет ли побеждать вообще), а о том, чтобы обеспечить определенные гарантии безопасности именно ей. Как правило, так говорят о тех, чье поражение не вызывает сомнения. Фактически, Кремль начал устами европейских лидеров выпрашивать гарантии, что Путин и его окружение не окажутся в Гааге", – отмечает эксперт. "Во-первых – абсолютно новая риторика, прозвучавшая, в том числе, от французского президента Макрона – о неких гарантиях безопасности для РФ

Судя по всему, продолжает он, это не идея Макрона, а посыл именно РФ. И для нас это положительный сигнал, считает Борис Тизенгаузен. Сигнал, говорящий о том, что российское руководство думает о том, как выйти из войны, не то чтобы, сохранив лицо, но сохранив хотя бы свои свободу и жизни.

"Во-вторых, Лукашенко снова заговорил о том, что НАТО якобы собирается нападать на Республику Беларусь (РБ). К такой риторике он прибегает постоянно, когда Кремль пытается дожать его полноценно вступить в войну против Украины. В этот раз "дожимать" приезжал российский министр обороны Шойгу. Но, похоже, опять безуспешно. Лукашенко в традиционной манере оправдывает не участие войск РБ в войне с Украиной тем, что они нужны здесь, в Беларуси, чтобы охранять ее от мифического гипотетического нападения НАТО", – поясняет политтехнолог.

Третий важным событием уходящей недели Борис Тизенгаузен считает обыски СБУ в храмах и приходах Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), а также то, что СНБО и президент продолжили соответствующее наступление со своей стороны.

И это беспрецедентный шаг, – уверен эксперт. – Шаг, который следовало сделать давно. Идеи, которые продвигают и высоко стоящие иерархи УПЦ МП, и ее представители рангом пониже – это фактически методчики роспропаганы по продвижению "русского мира". Понятно, что давно следовало заняться этим. Если дожать эту историю до конца – мы избавимся от одного из самых мощных каналов продвижения идей "русского мира" в Украине". "Долгове время ни одна власть в Украине не боролась с этим злом. Хоть прекрасно понимала, кому подчиняется эта церковь, чьи идеи насаждает. Сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки

Важным моментом уходящей недели он считает и утверждение ЕС "потолка" цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун считает, что уходящая неделя была богатой на события – и на фронте, и в политике.

"На фронте направление Бахмута остается для россиян приоритетным. Они снова и снова атакуют расположенные в том районе позиции ВСУ. Ценой сотен смертей своих солдат, бездумными тактическими действиями "комшарят" город, пытаясь доказать свое преимущество. Несмотря на это, украинские войска держат там позиции, а также продолжают свои наступательные действия на ряде других направлений. И не дают противнику передышки, возможности пополнить силы и запасы. Это хороший тренд, – уверен эксперт. – И он, похоже, будет продолжен. Вероятнее всего – в направлении Сватово-Кременная (Луганщина), возможно – в районе Мелитополя (Запорожская область)".

Еще одним показательным моментом уходящей недели стало, по мнению Максима Джигуна, отсутствие массированных ракетных ударов со стороны РФ по украинской критической инфраструктуре, включая энергетическую.

"Мне кажется, что россияне осознали необходимость экономить боеприпасы. И ждут момента, когда грянут морозы, а мы более-менее восстановим свою энергоструктуры, чтобы нанести новый удар – с максимальным ущербом. Президент периодически проводит Ставку, где постоянно уделяется внимание энергетическим вопросам, в том числе – усовершенствованию системы ПВО, возведению защитных сооружений на ряде объектов и так далее. Таким образом, пока россияне копят силы для нового удара, мы копим возможности для его отражения", – поясняет политолог.

Важным и довольно неожиданным он называет приезд в Украину замгоссекретаря США Виктории Нуланд.

"От нее прозвучали очередные заверения в поддержке нашей страны, вера в победу Украины. И это очень важно в ракурсе желания президента Байдена, чтобы Конгресс выделил более 30 млрд долларов на поддержку Украины", – акцентирует Максим Джигун.

Кроме того, он обращает внимание на разговор президента Франции Макрона с российским диктатором Путиным.

Мне кажется, европейские политики давно должны отойти от мысли, что необходимо обеспечивать некие гарантии безопасности террористическому государству, которым является Россия. Но, как видим, тот же Макрон продолжает играть в голубя мира. Несмотря на откровенные военные преступления, терроризм со стороны РФ, несмотря на массовые убийства украинских граждан, пытки, депортации, геноцид, некоторые европейские политики, увы, верят в то, что Путину просто нужны некие гарантии мира и безопасности. Нам следует доносить до партнеров мысль, что никаких гарантий безопасности для России быть не может, лишь для Украины. А именно – выведение оккупационных войск со всех наших территорий, демилитаризация РФ и так далее", – подчеркивает политолог. "После этого Макрон начал продвигать идею неких тайных, магических гарантий безопасности для РФ

Серьезным моментом уходящей недели он считает и утверждение ЕС "потолка" цен в 60 долларов за баррель на российскую нефть.

"Хорошо, что данный вопрос тронулся с места, но плохо, что ограничение цены далеко не такое жесткое, как должно быть, – считает Максим Джигун. – Россия должна утратить возможность получать доходы от продажи нефти, а при таком "потолке" она их точно не потеряет".

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